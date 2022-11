Start in die Weihnachtszeit: Viele Besucher bei Schremser Adventmarkt

Der diesjährige Weihnachtsbaum wurde von der Familie Kucera aus der Gazeile gespendet. Nachdem der Baum eine Höhe von etwa 14 Metern erreicht hatte, bot ihn die Familie der Stadtgemeinde als Weihnachtsbaum an. Schon am 16. November rückten Gemeindearbeiter mit Kettensäge und Kranwagen an, um den Baum zu fällen und zum Hauptplatz zu bringen, wo die Beleuchtung am Samstag bei der Eröffnung des Adventmarktes illuminiert wurde.

Der Besucherzustrom zum Adventmarkt war enorm, vielleicht auch dank des Schneefalls, der eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre aufkommen ließ. Bürgermeister Peter Müller eröffnete gemeinsam mit Vizebürgermeister Michael Preissl den Adventmarkt und freute sich, dass er neben den zahlreichen Vertretern der öffentlichen Institutionen auch den Vizebürgermeister der Partnerstadt Třeboň, Ales Kolar, mit Gattin und Dolmetscherin begrüßen konnte.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.