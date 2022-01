Großpertholz: Streitlustiger Nachbar muss ins Gefängnis

Der „Zuag‘raste“ bringt das Blut eines 70-Jährigen aus Bad Großpertholz immer wieder in Wallung. „Wer bin i, wer war i net“, fühlt sich der 70-jährige Rentner von dem zugezogenen Nachbarn im Alltagsleben gestört.

„Er will uns offenbar wegekeln. Dafür tut er alles. Er springt mir vor das Auto, schaufelt uns mit Schnee zu, deckt uns mit Klagen ein und präsentiert sich dann als Opfer. Er macht uns das Leben zur Hölle. Er ist unberechenbar und wir haben mittlerweile Angst, sonst hätten wir keine einstweilige Verfügung. Aber selbst Strafen haben ihn bislang nicht gestoppt“, schildert das Opfer (57) und berichtet vom letzten Verbalausraster des Nachbarn: „Waun i durchdrah, is vorbei mit dir! Du hast kan Grund, nur oben in Karlstift!“ Damit habe er den Friedhof gemeint, erklärte der Bedrohte.

Das stimme nicht, sagte der Beschuldigte trotz Tonbandaufzeichnung. Stur beharrte er auf seine Unschuld. Letztlich wurde er wegen gefährlicher Drohung zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Auch wurde eine bedingte Strafnachsicht von neun Monaten widerrufen. Insgesamt muss der Rentner 16 Monate hinter Gittern absitzen (nicht rechtskräftig).

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren