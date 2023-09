Fotogalerie: Wallfahrtstag und Jahrmarkt rund um Hoheneicher Kirche

Die Wallfahrt geht auf das Jahr 1621 zurück, als die Pest in der Region wütete und die Bewohner von Naglitz (heute Tschechien) ein Gelübde ablegten, wenn ihr Ort von der Krankheit verschont bliebe, sie jedes Jahr am 8. September nach Hoheneich pilgern werden. Alljährlich kommen einige Personen aus dem rund 16 Kilometer entfernten Ort nach Hoheneich, um an der Wallfahrtsmesse um 11 Uhr teilzunehmen.

Auch aus Hirschbach pilgerte eine Gruppe mit Kreuzträger zur Naglitzer Messe. Gleichzeitig wird ein Jahrmarkt veranstaltet, wo verschiedene Stände und Attraktionen geboten werden. Die Feuerwehr Hoheneich hatte zudem Tag der offenen Tür und lud zum Blutspenden ein.