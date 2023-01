Am Freitag: Start für Gmünder Kunststoff-Eislaufplatz

Die letzten Aufbau- und Adaptierungsarbeiten sind erledigt, am kommenden Freitag kann es losgehen: Der erste Kunststoff-Eislaufplatz im Bezirk Gmünd wird am alten Fußballplatz der Sportvereinigung Gmünd um 16 Uhr mit einem kurzen Festakt eröffnet, für die Bevölkerung geöffnet ist die Anlage schon ab 12 Uhr.

Am Freitag kocht die Feuerwehr Punsch und Tee, Eishockey-Profi Christoph Harand hat sich zum „Meet & Greet“ angesagt. Auch Personal zum Schleifen wird vor Ort sein und ein Schlittschuh-Verleih. Der mit Kunststoff-Platten ausgelegte Platz bietet im Bezirk wie berichtet weitgehend die einzige Möglichkeit zum Eislaufen, nachdem der Kunsteis-Platz in Schrems heuer nicht geöffnet ist. In Gmünd wurde für die Anlage mit Zufahrt über die Schremser Straße auf Höhe Baumann (Richtung Teichkettenweg) auch eine eigene Schleifmaschine angeschafft. Bei Synthetik-Eis soll es noch stärker als auf Natureis auf gut geschliffene Kufen ankommen.

Eigenständige Nutzung für Schulklassen geplant

Ab Samstag soll der Eislaufplatz in den Regelbetrieb gehen, mit täglicher Öffnung von 8 bis 21 Uhr und kostenloser Nutzung. Umkleiden gibt es in der früheren Sportplatzkantine, gegenüber wurde für den ersten Winter ein Sanitärcontainer mit Toiletten installiert.

Auch die Schulen werden intensiv eingebunden, sagt Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) – Sportlehrer sollen auf der Anlage für den Schulbedarf eigenständig arbeiten können, am Mittwoch vor der Eröffnung darf sich eine Klasse zur Probe einen Eindruck von der Anlage verschaffen.

