Mit Kulturprogramm: Advent "von Haus zu Haus" und am Herrensee

Ein besonderes Highlight war die lebende Krippe im Beserlpark, wo Pfadfinder-Gruppenführerin Gabriele Malli und Esel "Fritz" einigen Kindern Freude machten. Die Kinder waren auch von der Kutschenfahrt durch Litschau, den zwei Alpakas und den zwei kleinen Schafen begeistert. Die Adventkranzweihe in der Kirche und weihnachtliche Lieder des Chores rundeten die vorweihnachtliche Stimmung ab.

Am Abend ging es über die mit Kerzen beleuchtete Seepromenade zum Herrenseetheater, wo Zeno Stanek durch ein Kulturprogramm - unter anderem mit dem Gesang-und Musikverein Heidenreichstein - führte. Bei der Sängerhütte am Weg zum Strandbad zog ein Blechbläser-Ensemble der Stadtkapelle Litschau mit besinnlichen Weihnachtsliedern einige Zuhörer an.

