Kraft und Lebensfreude in der Schremser Jurte

Die Beleuchtung in der Jurte war grün-rot, den Nationalfarben des Landes entsprechend. Burkina Faso ist ein sehr armes Land in Afrika, unweit des Äquators, wo aufgrund der Armut die Bildung in den Hintergrund geraten ist. Mamadou erzählte in Schrems, dass er großes Glück gehabt habe und Bildung genießen durfte. Vor etwa 20 Jahren kam er durch ein Projekt von André Heller nach Österreich, wo er Allgemeinbildung erfahren durfte, die österreichische Kultur kennenlernte und Deutsch lernte.

Am Balaphon (einer Art Xylophon) hat er es nun zu Weltrang gebracht, kann seit dem Jahr 2002 Kinder in seiner Heimat unterstützen. Dank seiner Musik und Spenden entstand eine einklassige Schule für in Armut lebende Kinder in der Heimat, heute sind es zwölf Klassen mit neun Lehrkräften für 750 Schüler, die gratis unterrichtet werden. Für den Betrieb und Essen für die Kids braucht es monatlich 4.000 Euro. „Wegen Corona sind die Einnahmen gering, ich muss viel auf Tournee gehen“, sagt Diabate, der seit einigen Jahren mit Heini Staudinger befreundet ist. Diesmal hatte er drei Sängerinnen und drei seiner Brüder in der Truppe mitgebracht.



Die Musikerkollegin von Mamadou Diabate und Sängerin seiner Gruppe, Malika la Slamazone, ist Begründerin der Fondation Slamazone und fördert mit ihren Einnahmen mehrere Projekte in Krankenhäusern besonders für Kinder, Albino-Frauen sowie Behinderte. „Die Gesundheit von Kindern liegt in unserer Verantwortung“, ist ihr Slogan, sie singt auch über Kinder, und dass es ihnen wohl ergehen solle.

Kathrin Rohde aus Norddeutschland entschied vor 29 Jahren nach Lektüre des Buches „Haben oder Sein“ von Erich Fromm, ihre Buchhandlung in Hamburg zu verkauften, um nach Afrika zu gehen. Seither widmet sich Waisenkindern, hat 1995 auf einer Müllhalde ein Kinderdorf geschaffen, davon erzählte sie in einem Diavortrag. 120 Waisenkinder werden betreut, dürfen bis zum 19. Lebensjahr bleiben und können einen Beruf erlernen. Nach Abschluss der Lehre erhält jeder ein Diplom. Danach können sie als Fachkraft arbeiten, oder sie bleiben als Helfer im Dorf und lernen den Jüngeren alles, was man zum Leben braucht. „Jeder muss alles erlernen – das Gute geht nie verloren!“, meinte Rohde abschließend.

