Mit Mitternacht: Fixe Grenzkontrollen fallen .

Die langen Monate von Militär und Polizei an den noch geöffneten Grenzübergängen nach Südböhmen sollen unerwartet kurzfristig zu Ende gehen: Mit Mitternacht auf 22. Mai werden die fixen Kontrollen auf stichprobenartige Checks reduziert. Das kündigt Gmünds Bezirkshauptmann Stefan Grusch als Koordinator der Grenzkontrollen in Niederösterreich an.