Erfolgreiches „Experiment Jugendmesse Vol.1“ in Schrems

Zu einem speziell auf Jugendliche abgestimmten, besonderen Gottesdient lud Pfarrer Thomas Kuziora in die Stadtpfarrkirche Schrems ein. Der Pfarrer definierte die Besonderheit so, dass jeder Mensch einzigartig und somit etwas Besonderes sei, genau so einzigartig wie die Gestaltung der Jugendmesse.

Er wollte mit diesem Gottesdienst die Jugend, insbesondere die anwesenden Firmlinge verbal und auch visuell mit Anschauungsstücken, die sie immer wieder erinnern mögen, auf kirchliche Themen hinweisen. Das Leitbild der Kirche, welches durch Gott den Menschen lenkt, erklärte er mit einem Auto-Lenkrad in der Hand. Er sprach auch den Lebensweg jedes einzelnen und seine Individualität an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den richtigen Lebensweg zu finden, ob Berufsweg oder weitere Schulbildung.

Außerdem wurden große Teile der Messe von den ausgezeichneten Musikerinnen Romy Mayer aus Zwettl und Barbara Dangl aus Süßenbach gestaltet. Dangl begleitete Romy nicht nur mit Gesang, sondern auch am Klavier. Dazu wurden in langer Vorarbeit zahlreiche moderne Lieder mit christliche Botschaften ausgesucht und in passender Form in den Gottesdienst eingebaut. Dabei kamen für die vielen Kirchbesucher bei entsprechender Aufmerksamkeit wunderbare und vor allem kurzweilige und verständliche Botschaften an.

Zur Verstärkung einer besonderen Atmosphäre trugen farbige Lichteffekte im Inneren des Gotteshauses bei. Die am Gottesdienst teilnehmenden 33 Firmlinge dieses Jahres waren eingeladen, Weihrauch auf die Kohlen zu streuen, wobei sie vom Pastoralassistent Franz Sedlmayer unterstützt wurden.

Die vielen Jugendlichen, deren Angehörige, sowie die anderen Gottesdienstbesucher waren begeistert und sprachen nach der Messe auf dem Kirchenplatz über die ausgezeichnete Art des Gottesdienstes.

