Fallschirmspringertreffen in Fromberg: „Hatten bereits viele Besucher“

Zum 37. Internationalen Fallschirmspringertreffen kamen rund 200 Springer aus sieben Nationen nach Fromberg. Seit Samstag zieht das Event wieder Besucher aus dem ganzen Waldviertel an. Neben den Springern sind auch vier Heißluftballons auf dem Fromberger Airport zu finden. Wegen der Termik starten sie zwar nur morgens und abends - trotzdem waren das ganze Wochenende über häufig Heißluftballons am Himmel zu sehen.

„Das Wetter war schön, dadurch hatten wir am Wochenende bereits viele Besucher“, sagt Birgit Fuger, Obfrau im Dorferneuerungs-, Verschönerungs-, Kultur-, Geselligkeits-, und Fremdenverkehrsverein Fromberg. Der Eindruck seitens der Veranstalter sei, dass nicht nur Gastronomie und Spielangebote für Kinder stark genutzt werden, sondern auch das Fallschirmspringen mit Tandem.

Mit der „Skyvan“ seien rund 180 Absetzflüge geplant, das Flugzeug steigt dabei auf etwa 4.600 Höhenmeter auf. „Pink Boogie“, wie die Skyvan liebevoll genannt wird, ist übrigens nicht mehr pinkfarben, sondern grün - der Name blieb dennoch. Das Fallschirmspringertreffen dauert noch bis 16. Juli. Am 14. Juli findet der beliebte Kindernachmittag statt, zum Abschluss am Sonntag ist ein Auftritt der „Jungen Waldensteiner“ geplant. Nun hofft man, dass im Laufe der Woche kein Dauerregen einsetzt, wie das schon manchmal der Fall war.