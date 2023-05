Maibaumaufstellen in Hoheneich auf traditionelle Art

Bereits seit Generationen wird in Hoheneich immer in einem zuvor vereinbarten Ortsteil der Maibaum geschmückt und dann von den dort wohnhaften Personen zum Kirchenplatz getragen. In diesem Jahr wurde er von den Bewohnern des Vormais, Pürbacherstraße und den angrenzenden Straßen geschmückt.

In Begleitung der Bläsergruppe Hoheneich wurde der erst vor wenigen Wochen geschlägerte, etwa 30 Meter hohe Baum von etwa 40 Personen bergauf getragen und mit vereinten Kräften aufgestellt. Das Kommando in diesen Jahr wurde von Karl Huber geführt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.