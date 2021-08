Waidhofner Gym-Direktor Senk feierte den 60er .

Viele Geburtstagsfeiern fielen in den vergangenen Monaten der Coronapandemie zum Opfer und werden jetzt nachgeholt. So war es auch bei Roland Senk, dem Direktor des Gymnasiums Waidhofen und Diakon in der Pfarre Gmünd-Neustadt.