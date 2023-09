Rauschende Ballnacht der Gym-Maturaklassen auf Schloss Weitra

Die Schülerinnen und Schüler der beiden achten Klassen hatten bereits lange Zeit vor dem großen Ereignis alle Hände voll zu tun, um ein unvergessliches Fest zu gestalten. Neben den Planungen und Einkäufen studierten sie mit Choreografin Christina Teufl in mehr als 35-stündiger Vorbereitung den Einzug und die Tänze ein. Für eine Tombola wurden Preise gesammelt, eine Mitternachtseinlage einstudiert. Die Schulsprecher der Abschlussklassen bedankten sich im Zuge ihrer Begrüßung schließlich in erster Linie bei ihren Klassenvorständen, den Sponsoren, Kameradinnen und Kameraden der 7. Klassen, die in den Bars und mit anderen Tätigkeiten halfen - und gleichzeitig Erfahrungen für das kommende Jahr sammelten, in dem sie ihren eigenen Ball ausrichten werden.

Der Vorsitzende des Elternvereins, Gunter Badstöber, begrüßte auf die Bühne die zahlreichen Ehrengäste, darunter Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais, Bundesrats-Vizepräsidentin Margit Göll, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, die Bürgermeister Helga Rosenmayer (Gmünd) und Patrick Layr (Weitra) sowie dessen Stellvertreterin Petra Zimmermann-Moser. Gym-Direktor Ronald Binder musste sich krankheitsbedingt entschuldigen. Badstöber dankte namens des Elternvereins auch dem Verwalter des Schlosses, Mario Klopf, für die ausgezeichnete und vor allem ständige Zusammenarbeit, sowie Clemens Zeller, der für die Verpflegung sorgte.

Nach Grußworten und Glückwünschen durch Bezirkshauptmann Pehofer eröffnete Abgeordnete Diesner-Wais den Ball, welcher musikalisch von der Gruppe „The Band“ begleitet wurde. Zu späterer Stunde gab es auch Discobetrieb mit Dj-Act „Intoxicated“, auch verschiedene Bars wie Sekt-, Kaffee-, Seidl-, Schnaps- oder Snackbar standen bereit.