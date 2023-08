Gmünd: Juwelendieb schnappte sich Goldschmuck und radelte damit davon

Jahrestage verbringt man normal in etwas feierlicherer Laune: Fast genau ein Jahr, nachdem Bernhard Wagner mit der Firma Pöhn den letzten verbliebenen Juwelier in Gmünd übernommen und damit vor dem pensionsbedingten Aus gerettet hatte, wurde er nun Opfer eines mehr als dreisten Diebes. Der radelte mit Goldketten in fünfstelligem Euro-Wert davon...

Der spätere Juwelendieb habe das Geschäft betreten und auf Englisch ein Interesse an Goldschmuck signalisiert, sagt Wagner. Dann ließ er sich demnach von einer Beschäftigten mehrere Goldketten zeigen, schnappte schließlich ungeniert zu und lief aus dem Geschäft am Gmünder Stadtplatz. Direkt davor stand ein Fahrrad bereit, mit dem der Dieb nach dem Coup sofort davon düste. Im Gepäck hatte er laut Wagner eine Rolle Goldketten mit einem Einkaufswert in fünfstelliger Euro-Höhe.

Polizeichef: „Kecke Vorgehensweise“ für einen Amtsbekannten. Bezirkspolizei-Kommandant Wilfried Brocks bestätigt gegenüber der NÖN die Darstellung, „auch ich kann mich nicht an eine derart kecke Vorgehensweise erinnern. Vor allem dann, wenn jemand ohnehin schon amtsbekannnt ist – er war ja nicht zum ersten Mal hier zugange“. Die Identität des Mannes, ein tschechischer Staatsbürger, ist demnach aufgrund seiner Vorgeschichte und sehr präziser Bilder aus der Überwachungskamera bekannt. Über das Kooperationszentrum Drasenhofen seien auch die tschechischen Kollegen informiert.

Warum er noch nicht gefasst ist? „Weil er von den Kollegen, die an seinem normalen Aufenthaltsort Nachschau hielten, noch nicht anzutreffen war. Die Fahndung läuft aber“, betont Polizeichef Brocks.

Zuletzt weitere Delikte in der Stadt? Gemunkelt wird, dass der Dieb in Gmünd in den vergangenen Tagen mindestens ein zweites Mal – in der Neustadt – lange Finger bekommen hat, dort allerdings deutlich weniger Schaden anrichtete. Bei Wagner ist der Schaden enorm, zumal er fürchtet, auf einem größeren Sümmchen sitzen zu bleiben.

Und wie das Geschäft mit ehrlichen Kunden im ersten Jahr angelaufen ist? „Ganz gut – aber freilich mit allen Schwierigkeiten der Zeit“, spricht Wagner ein zurückhaltendes Kaufverhalten wegen der Teuerung und die enge Personalsituation an. Gesucht wird aktuell ein Uhrmacher – und zwar per sofort.