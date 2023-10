Sozial Aktiv, lebmit & bunttex: „Sehe das Ziel noch nicht als erfüllt“

NÖN: Hinter „Sozial aktiv“ und „lebmit & bunttex“ stehen Vereine, beide gehen auf Ihre Initiative zurück. Was war damals der Grundgedanke?

Bernhard Schneider: Es gab eine Ursache dafür – nämlich dass um 1988 einerseits die Arbeitslosenzahlen stark stiegen und anderseits viele Stellen nicht besetzt werden konnten. Es hat sich herausgestellt, dass es nicht ausreicht, länger Arbeitslose ein bis zwei Tage zu beraten, sondern man musste sie von einem Lebensrhythmus überzeugen, in dem die Erwerbsarbeit einen festen Platz hat. Manche Personen brauchten auch soziale Beratung, etwa hinsichtlich Schulden oder Alkohol. Man musste ihnen eine längere Phase der Begleitung zugestehen. Später stellte sich heraus, dass das der richtige Weg war. Wir hatten schon vor 1988 ein Durchforstungsprojekt für Menschen, die draußen eher als in einer Fabrik arbeiten konnten, und durch all diese Erfahrungen wurde bald klar, dass wir eine Werkstatt brauchten, um Grundbildung in mehreren Berufsrichtungen bieten zu können. Und: Über die Bewährungshilfe und die Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten entstand der Gedanke, dass es zum Beispiel nach Haftaufenthalten eine Wohnmöglichkeit im Waldviertel braucht. Dafür habe ich eine große Wohnung in Gmünd gefunden. Die damals kleine FPÖ hetzte dagegen. Das Wohnprojekt kam in einen anderen Bezirk, wo es in der Nachbarschaft völlig akzeptiert ist. In Gmünd konnten wenigstens Bunttex und Sozial Aktiv entstehen.

Wenn Sie zurückblicken: Welche Hürden galt es anfangs zu überwinden?

Schneider: Das AMS und die Gemeinden waren schnell überzeugt. Die Arbeitslosen haben die Angebote gern angenommen und für viele war es der Wendepunkt, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Die Vermittlung war anfangs eher schwierig, in den Projekten wurde dann aber eine Unterstützung aufgebaut, mit der viele ProjektarbeiterInnen nach einigen Monaten Dauerarbeitsplätze in der Wirtschaft fanden, und zeitweise gab es eine AMS-Förderung für die Anfangszeit nach der Vermittlung.

Wer waren die Partner und wie kamen Sie selbst dazu?

Schneider: Menschen quer durch die Gesellschaft haben die Projekte von Anfang an unterstützt: Leute aus der ÖVP, die das Problem als PädagogInnen kannten, kirchliche Einrichtungen und viele einzelne Personen. SPÖ und Gewerkschaft hatten das ohnehin im Programm. Ich selbst war neun Jahre vom Sozial- (später Arbeits-)Ministerium mit arbeitsmarktpolitischer Entwicklungsarbeit im Waldviertel beauftragt. Es ging darum, Jobs für Leute zu schaffen, die am normalen Weg keinen finden, neue Berufe und Bildungslehrgänge zu schaffen, die Umwelt- und Frauenberatung und Tagesbetreuungseinrichtungen waren aufzubauen, selbstverwaltende Betriebe entstanden. Das war mein Job im Rahmen des AMS.

Dachten Sie, dass die Projekte so lange existieren würden?

Schneider: Ich habe gehofft, dass sich die Situation bessert und die Projekte irgendwann nicht mehr gebraucht würden. Aber ich habe auch gehofft, dass sie sich etablieren, wenn die Situation nicht besser wird.

Als nun bekannt wurde, dass Umstrukturierungen im Raum stehen: Was dachten Sie da?

Schneider: Es gab immer wieder Bemühungen, bei den Arbeitsmarktausgaben zu sparen. Wenn man von außen kommt – und die neue Geschäftsführerin des AMS Niederösterreich kommt von außen – übersieht man leicht, dass die Projekte weniger kosten, als wenn die Menschen weitere Jahre arbeitslos sind. Teile der Wirtschaft wünschen vielleicht auch eine Umschichtung der Gelder hin zu Unternehmenssubventionen für betriebliche Schulungen, um nach den Coronaförderungen eine nächste Welle an Staatszuschüssen zu haben, oder wollen einfach Arbeitsmarktmittel in andere Ressorts verlagern.

Wäre eine Zusammenlegung beider Einrichtungen logistisch überhaupt möglich?

Schneider: Es ist fraglich, ob es etwas bringt. Mit einer Zusammenlegung gibt es vielleicht ein kleines Einsparungspotenzial in Bereichen wie der Buchhaltung und das Wechseln von einem Projekt ins andere wird einfacher. Im Management wäre kaum eine Einsparung möglich. Auch die Unternehmenskultur beider Betriebe ist unterschiedlich, z.B. Dienstverträge und Versicherungen. Das alles anzugleichen, geht mit einigem Aufwand einher.

Wie könnte die Zukunft der Projekte sonst aussehen?

Schneider: Man könnte Arbeitsmarktprobleme noch grundsätzlicher angehen, sich stärker am individuellen Bedarf und weniger an ziemlich starren Vorgaben orientieren. Derzeit gibt man stattdessen den Projekten haarklein vor, wie viele Männer, Frauen, Alte, Junge sie einzustellen und in Jobs zu vermitteln haben und bis wann. Das ist dann oft kaum zu erfüllen, und es geht ja nicht um bessere Statistik, sondern darum, dass benachteiligte Menschen Fähigkeiten und Motivation entwickeln und einsetzen.

Welchen Stellenwert haben die Projekte über den Arbeitsmarkt hinaus? Beide haben ja einen Kundenstock aufgebaut.

Schneider: Ja, „lebmit & bunttex“ ist auch als Nahversorger wichtig und „Sozial Aktiv“ betrifft viele Menschen, die die Leistungen der Werkstätten und der Grünraumarbeit in Anspruch nehmen. Manchmal ist es auch bei Gemeinden so, dass sie mit der Grünraumpflege vorübergehend nicht nachkommen und „Sozial Aktiv“ eine Entlastung für die Bauhöfe darstellt. Da schließt Sozial Aktiv sicher eine Lücke.

Könnten die Betriebe unter bestimmten Bedingungen auf eigenen Beinen stehen?

Schneider: Dann könnten sie ihre eigentliche Aufgabe nicht erfüllen. Denn wenn es um langfristige Hilfe mit Sozialarbeit, Schuldenberatung usw. geht, lässt sich das nicht aus den Werkstatterlösen finanzieren. Dazu käme der Druck, nur sehr leistungsfähige Arbeitslose anzustellen. Davon gibt es immer weniger und die brauchen die Projekte nicht so, immer mehr Arbeitslose sind schwer krank und sollten eigentlich in der Pensions- statt in der Arbeitsmarktstatistik aufscheinen.

Sehen Sie die anfänglichen Ziele als erfüllt?

Schneider: Ich sehe das Ziel überhaupt noch nicht als erfüllt, im Sinne von: Wir schrumpfen das jetzt klein. Im Gegenteil, der Bedarf ist hoch und wird nach allen Prognosen steigen. Es ist auch nicht so, dass die Projekte hier am falschen Ort sind. Das Umland von Wien hat zwar gemessen an den Arbeitslosenzahlen weniger Projekte, viele der dortigen Arbeitslosen würden aber nur Deutschkurse brauchen, um Jobs zu finden.