5+1 Jahre für Geflüchtete: "Bei manchen weinst du mit"

Drei Fotos hängen an einer Wand im Wohnzimmer, man könnte sie beinahe übersehen. Und doch fallen sie auf: Sie zeigen junge Menschen, offensichtlich nicht österreichischer Herkunft. Der Blick wird abgelenkt. Günther Schlott zeigt auf seinem Smartphone ein Foto von drei Kindern. „Sie tragen ihre Landestracht“, sagt er. „Die Drei sind wirklich goldig“, bestätigt Brigitta Holzer.

2016 wurde um sie der Verein „Miteinander in Schrems“ gegründet – nachdem sie und weitere Schremser im Zuge der Fluchtbewegungen 2015 „einfach helfen“ wollten. Das fünfjährige Jubiläum hätte im Vorjahr gefeiert werden sollen, Covid kam dazwischen. In der NÖN blicken Brigitta Holzer (Vorsitzende), ihre Stellvertreterin Karin Schlott und Schriftführer Günther Schlott nun auf die Jahre zurück – und auf neue Herausforderungen.

Im Zentrum standen von Beginn an Deutschkurse. Damit stehe und falle Integration, sagt Karin Schlott, die selbst unterrichtet: „Vieles wird dann nebenbei gelernt. Erst vor Kurzem habe ich ihnen erklärt, was eine Stopptafel ist und wie sie sich im Straßenverkehr verhalten sollen.“ Ja, auch sieben Jahre nach Beginn der Flüchtlingsbewegungen bietet der Verein noch ehrenamtlich Deutschkurse an. „Sie brauchen eine Beschäftigung, sonst wird ihnen langweilig. Arbeiten durften sie nicht, andere Deutsch- oder Wertekurse gibt es nicht mehr“, schüttelt sie den Kopf.

Betreuer als Wegbereiter zu selbständigem Leben

Dabei könne das Problemen vorbeugen: Die Regeln im Straßenverkehr seien in den meisten Herkunftsländern andere – wenn es überhaupt Regeln gibt, sagt Brigitta Holzer. Über Mülltrennung habe man auch kaum gesprochen. „Klar, dass es dann zu Missverständnissen kommt, Leute einen falschen Eindruck haben.“ Anfangs wurden Menschen aus Afghanistan, Irak, Iran und aus Somalia betreut, dann kamen Geflohene aus Syrien und Eritrea – von da stammen auch die jungen Menschen auf den drei Fotos im Wohnzimmer der Schlotts – dazu.

„Afghanen wurden vom österreichischen Staat abgelehnt“, meint Holzer. Schlechte Erfahrungen, negative Asylanträge: Oft ziehen Geflüchtete weiter und versuchen ihr Glück andernorts. Mitunter entwickeln sich Freundschaften zwischen Helfern und Schützlingen. Aber, so Holzer: „Man darf sich nicht über seine Grenzen bewegen und muss sie auf den Weg bringen, um selbständig zu leben. Natürlich sitzt du bei manchen und weinst mit, wenn sie von ihrer Flucht reden.“

Bewegende Schicksale, ausgelöst durch Krieg und Flucht. Wie aktuell das inzwischen wieder ist: Beim Zuhören kommen Erinnerungen an Erzählungen von Ukraine-Flüchtlingen hoch. Auch das beschäftigt den Verein. „Die Willkommenskultur ist jetzt eine andere“, sagt die Vorsitzende. Ukrainer empfange man mit offeneren Armen als damals Afghanen oder Syrer. „Viele von ihnen werden sich fragen, ob sie minderwertige Menschen sind“, schüttelt Holzer den Kopf. Das Versprechen über schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt, Aussicht auf finanzielle Unterstützung, eine andere Kommunikation: Die Sorge, dass all das zu Konflikten unter Geflohenen führen kann, ist im Verein groß. Das Team bietet auch Ukrainern Deutschkurse an, Anfragen gebe es nicht nur aus Schrems. Wieder ist das Erlernen der Sprache Basis für die Integration. Karin Schlott: „Entgegen der Annahme können nicht alle Englisch.“ Das Arbeiten ist durch den Fastenmonat Ramadan auch mit muslimischen Schülern erschwert.

Regelmäßige Café-Runden zum Kennenlernen zwischen Geflohenen und Einheimischen mussten seit 2020 coronabedingt ausfallen. „Davor waren wir auf einem guten Weg, aber das hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Günther Schlott. Dass das Begleiten zu Behördenwegen – teilweise auch in Verbindung mit einer weiten Fahrt in andere Bundesländer – zu ihrem Engagement dazugehört, daran scheinen sich die Ehrenamtlichen fast gewöhnt zu haben.

Ausflüge ins Impfzentrum: Miteinander in der Pandemie

Und doch kam zuletzt eine neue Aufgabe auf sie zu: „Wir haben sie zum Impfen gefahren, es hat sich sonst ja niemand darum gekümmert“, erzählt Karin Schlott: „Informationen in anderen Sprachen gab es, aber die mussten zu den Menschen kommen.“ Freiwillig, unbezahlt, zeitintensiv: Die Vereinsarbeit ist nicht immer einfach. Sind die Finanzen knapp, wird auch mal in die eigene Tasche gegriffen. „Man bekommt schon viel zu hören“, spricht Holzer Vorbehalte und Unmut von Mitmenschen an.

Was motiviert sie und ihr Team zum Weitermachen? In ihrem Fall sei es der Gedanke daran, dass man selbst froh wäre, wenn einem in einer Notsituation geholfen werde und zudem die soziale Ader, schmunzelt sie. „Bei uns kommt das hohe Interesse für andere Kulturen dazu“, sagt Karin Schlott. Und der Gedanke, dass Integration keine Einbahnstraße sei: „Auch die Aufnahmegesellschaft muss Schritte auf Geflüchtete zugehen.“ Ein Ziel, das das Team noch hat, greift weiter: Sprachkurse für Menschen ohne deutscher Muttersprache, die schon lange in Schrems leben – betrifft vor allem Frauen. „Ich stelle es mir schrecklich vor, in einer Stadt zu leben, wo ich keinen verstehe“, meint sie. Auch das könnte man beinahe übersehen.

Die jungen Menschen auf den drei Bildern erinnern sie an die vielen betreuten Geflohenen, klärt Karin Schlott beim Rausgehen auf: „Sonst haben wir im Haus nicht einmal von der Familie Fotos hängen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.