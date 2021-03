Die Bildungsdirektion habe den Schritt nach einem gemeinsamen Gespräch am Sonntag verordnet, sieht Gmünds Bezirkshauptmann Stefan Grusch darin eine sinnvolle Lösung. Er spricht von „etlichen Pädagogen, die derzeit nicht unterrichten sollten“. Die Maßnahme bedeutet, dass in der Mittelschule der Schrammelstadt bis zu den ohnehin anstehenden Osterferien kein physischer Unterricht mehr abgehalten wird. Für Kinder, für die es keine andere Beaufsichtigungs-Möglichkeit gibt, steht die Schule dennoch weiterhin offen.

Per Montagabend waren im Gmünder Bezirk 142 Einwohner aktuell an Covid-19 erkrankt und 360 in Quarantäne. Bis dato hält der Bezirk mit seinen insgesamt 36.300 Einwohnern laut Behörde bei 2.222 jemals Infizierten.