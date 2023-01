Bezirk Gmünd: Viele sind krank, aber Medikamente fehlen

Die Grippewelle hat den Bezirk Gmünd seit Weihnachten fest im Griff. Dazu kommen noch viele Covid-Kranke, Kinder, die an dem RS-Virus leiden und das Problem mit fehlenden Medikamenten. Bei den Ärzten und in den Apotheken ist ziemlich viel los.

Laut Österreichischer Gesundheitskasse liegen keine entsprechenden Zahlen aus den Bezirken vor. In der Vorwoche waren in Niederösterreich 1.082 ÖGK-versicherte Arbeitnehmer bzw. Arbeitslose mit echter Grippe im Krankenstand, dazu kommen noch 13.905 Personen, die an Grippe oder viralen Infekten litten. Es gab außerdem 2.636 Covid-Erkrankte. Insgesamt wurden 43.991 Krankenstandsfälle niederösterreichweit verzeichnet. Der Höchststand an Grippeerkrankten wurde um Weihnachten mit 23.436 Fällen an Grippe und grippalen Infekten registriert. Insgesamt gab es in dieser Woche 60.356 Krankenstandsfälle.

Ständig kranke Kinder

„Ja, wir sind mittendrin in der Grippewelle, die bereits vor Weihnachten begonnen hat“, bestätigt Bezirksärztesprecher Christoph Preißl, der hier wiederum ein Versäumnis der Gesundheitspolitik sieht: „Im Herbst hätte man mit einer Kampagne die Grippeimpfung bewerben sollen, gekommen sind die Covid-Flyer.“ Außerdem habe das Infektionsgeschehen einiges nachzuholen. Durch die Kontaktreduktion in den vergangenen Jahren gab es weniger Infektionen, die sich jetzt voll ausleben würden: „Die Aussage mancher Eltern ‚Mein Kind ist ständig krank‘ stimmt.“

Zu Grippe, grippalen Infekten und Covid-19 komme bei den Kindern jetzt auch das RS-Virus: „Auch ich habe schon Kinder ins Krankenhaus überweisen müssen, aber zum Glück brauchten diese nur ambulante Behandlung.“

Flexibilität gefordert

Dass es vor allem an Antibiotika fehle, sei zwar bei Viruserkrankungen kein Problem, aber dennoch tragisch. „Da braucht es sehr genaue Diagnostik“, erklärt der Ärztesprecher, der in seiner Ordination in Kirchberg mittlerweile Dreifachtests (RSV, Covid und Influenza) durchführt.

„Wichtig ist, dass diese Medikamente jene bekommen, die sie wirklich brauchen“, sagt Preißl. Die Versorgung an Medikamenten könne durchaus gewährleistet werden. Dafür sei eine gewisse Flexibilität der Patienten erforderlich: „Wir müssen auf Medikamente anderer Firmen zurückgreifen, die die selben Wirkstoffe haben.“

Ansturm war enorm

Den „Medikamentenmangel“ bezeichnet die Gmünder Apothekerin Isabella Kitzler eher als „Lieferengpässe“: „In den 35 Jahren, in denen ich hier tätig bin, hat es so einen Ansturm bei den Feiertags-Bereitschaftsdiensten noch nie gegeben.“,

Auch Tschechen hätten sich mit Fieber- und Schmerzmittel für Kinder eingedeckt. „Aber wir konnten und können den Patienten ihre benötigten Medikamente ausgeben, wenn auch oft Ersatzmittel“, zeigt Kitzler auf, die Hustensäfte und Fieberzäpfchen für Kinder auch selbst anfertigt: „Auch das ist unser Job.“

