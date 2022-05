Eaton-Werk Schrems landete in weltweitem Spitzenfeld

Werbung

Der Weltkonzern Eaton mit fast 100.000 Beschäftigten unterzog seine insgesamt etwa 300 Werke einem Screening und kürte am Ende zwölf „Model Plants“. Zum dritten Mal in vier Jahren schaffte es das Schremser Eaton-Werk in diese Auswahl, innerhalb der Elektronik-Sparte kürten sich die Waldviertler diesmal sogar weltweit zur Nummer eins.

Der Award für das Musterwerk erfüllt Werksleiter Thomas Graf, als „Operation Director“ der Division „Power Distribution“ mittlerweile auch Chef für fünf weitere Werke mit über 4.000 Mitarbeitern in Serben, Rumänien und Tschechien, mit Stolz. Die höchste konzern-interne Auszeichnung sei das Ergebnis des Vergleichs diverser Kennzahlen und Audits, resultiere aber auch aus der von einer externen Firma anonym durchgeführten Erhebung der Mitarbeiterzufriedenheit. Etwa 80 Prozent der Belegschaft habe freiwillig teilgenommen, sagt Graf: „Die Zufriedenheit lag bei mehr als 90 Prozent.“

Im Ranking für „Österreichs Top-Arbeitgeber“ des Magazins Trend in Kooperation mit Statista und Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu, in dem Eaton 2021 nicht in den Top-300 aufschien, gelangen 2022 indes der Sprung auf den bundesweit 81. Platz und Rang drei der Elektro-Sparte.

Award „wichtig für Investitionen“

Die internen Spitzenwerke stehen freilich international in der Auslage, erhalten Besuche von führenden Konzernmanagern, die Best-Practice-Beispiele mitnehmen wollen. Und, so Graf: „Ein solcher Award ist auch wichtig für Investitionen in ein Werk.“ – Für Schrems wurde wie berichtet ein „weit über zehn Millionen Euro“ schweres Investitionspaket mit Um-, Zu- und Neubauten freigegeben, das auch den Neubau einer etwa 2.000 m² großen zusätzlichen Halle bis Ende des Jahres 2023 vorsieht.

Das bereits wieder auf 740 Mitarbeitende gewachsene Team soll durch die geplanten Maßnahmen weiter vergrößert werden können – alleine bis Sommer werden wie berichtet 20 zusätzliche Arbeitskräfte erwartet. Neue Lehrlinge werden aktuell zudem noch für die Lehrberufe Anlagen & Betriebstechnik, Mechatronik, Werkzeugbautechnik, Prozesstechnik und Maschinenbautechnik aufgenommen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.