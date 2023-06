Erneuerte Werkseinfahrt und Empfangsbereich von Agrana Gmünd eröffnet

Am Agrana-Standort Gmünd wurde in den letzten Monaten die Werkseinfahrt erneuert – die NÖN berichtete im Vorfeld. Die Einfahrt wurde verbreitert, der Verkehrsfluss damit optimiert. Neben der Erneuerung von Kanälen und Trinkwasserleitung wurde auch die Zutrittskontrolle modernisiert und eine durchgängige digitale Anwesenheitserfassung installiert, um den modernen Ansprüchen von Standortsicherheit zu entsprechen.

Gleichzeitig wurde die Zugangsmöglichkeit an den aktuellen Standard der Barrierefreiheit angepasst. Neben diesen baulichen Veränderungen wurden auch die Portierloge und der Eingangsbereich für Besucher erneuert und repräsentativ gestaltet.

Der neue Empfangsbereich sowie die Einfahrt in das Agrana-Werk Gmünd konnten nun am 19. Juni feierlich in Betrieb genommen werden, Werksleiter Karl Fuchs und die Geschäftsführungs- bzw. Vorstandsmitglieder Leontine Wratschko (CFO) und Norbert Harringer (CEO) durchschnitten zeremoniell das Band.

Werksleiter Karl Fuchs: „Unser Agrana-Standort Gmünd mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einer der wichtigsten Industriestandorte der Region. Mit dem Empfangsbereich in einladender Optik und dem digitalen Zugangssystem ins Werk entsprechen wir nun den modernen Ansprüchen an unser Unternehmen.“