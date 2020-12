„Ich freue mich besonders auf Weihnachten. Das werde ich heuer mit meiner Gattin Karin genießen“, betont Günther Schlott, der jahrzehntelange Leiter der Ökologischen Station Waldviertel in Gebharts. Monatelang war er im Krankenhaus: Nach einer Ansteckung mit Legionellen und einer Hüftoperation folgte Corona.

Sieben Wochen Tiefschlaf

Begonnen habe der Krankheitsmarathon im Sommer 2019. „Es wurde bei mir eine Sommergrippe diagnostiziert. Am 2. August wurde ich aber ins Krankenhaus gebracht. Ich hatte keine Grippe, sondern habe mich mit Legionellen angesteckt, wo, das weiß ich nicht. Diese Bakterien haben meine Lunge betroffen, mein gesundheitlicher Zustand war kritisch.

Vom Gmünder Spital wurde ich nach Horn überstellt und lag dort sieben Wochen auf der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf“, berichtet Schlott. Er hatte Glück und überstand diese schwere Infektion. Nach einiger Zeit auf der Internen und der Remob-Station am Landesklinikum Gmünd konnte Günther Schlott wieder essen und auch wieder gehen. Es folgte eine Reha in Wilhering in Oberösterreich.

Neue Hüfte gegen die Schmerzen

„Aber die Schmerzen in meinem linken Bein blieben. Heuer hat es geheißen, dass ich eine neue Hüfte brauchen würde“, betont Schlott, der sich auf einen neuerlichen Krankenhausaufenthalt einstellen musste. Mitte September begab er sich wieder ins Landesklinikum Gmünd und wurde auch operiert. Eine neue Hüfte bekam er aber nicht: „Nach der Operation wurde ich von den Ärzten aufgeklärt, dass wegen einer Pilzinfektion im Hüftbereich kein neues Gelenk eingesetzt werden konnte“, erzählt Schlott. Acht Wochen wurde der Pilz bekämpft und am 30. Oktober bekam er sein neues Hüftgelenk.

Auch diese Operation war gut verlaufen, ein paar Tage später hätte er das Krankenhaus verlassen können. Hätte, wäre da nicht ein Bluterguss dazwischen gekommen, der wiederum seinen Krankenhausaufenthalt verlängert hat. Mit dem Heimgehen wurde also es wieder nichts.

Coronadiagnose am Tag der Entlassung

„Am Tag meiner geplanten Entlassung kam am frühen Morgen ein Arzt im kompletten Schutzanzug zu mir ans Bett und informierte mich über meine Corona-Erkrankung. Dass ich da nervös geworden bin, weil ja meine Lunge von den Legionellen betroffen war, ist verständlich“, meint Schlott, der seinen Humor auch wieder gefunden hat: „Mittlerweile habe ich alle Krankheiten gehabt, außer Masern.“

Die Corona-Erkrankung wäre relativ glimpflich verlaufen, nur das Essen habe ihm nicht geschmeckt. Zwei weitere Wochen wurde Günther Schlott im Spital abgeschottet, habe wieder viel Muskelmasse verloren. „Die muss ich jetzt durch Physiotherapien wieder aufbauen“, erzählt Schlott, der am 13. November endlich nach Hause durfte – um 20 Kilo leichter, dafür aber ohne die jahrelang hohen Blutdruckwerte.

Dank an die Ärzte und Pfleger

Den Ärzten und Pflegekräften im Gmünder als auch im Horner Krankenhaus kann Günther Schlott nur danken. Er sei sehr gut aufgehoben gewesen. „Für meine Gattin Karin war diese Zeit vermutlich noch schlimmer als für mich. Sie hat um mich gebangt, durfte mich nicht besuchen und stellte alle Kontakte ein, um ja nicht mit Corona in Berührung zu kommen.“ Jetzt genießt das Ehepaar Schlott die Zweisamkeit – nach 44 Ehejahren hat das Schicksal sie noch enger zusammengeschweißt.