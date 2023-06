Abschied an der Musikschule: Reinhard Bauer folgt Eva Kempf in Leitung

Nach 20 Jahren gibt es am Musikschul-Standort Harbach mit Reinhard Bauer einen neuen Standort-Koordinator. Die Langzeit-Koordinatorin Eva Kempf ging in Pension. Die offizielle Übergabe erfolgte im Rahmen des Abschlusskonzertes im Gasthaus zur Holzmühle. Bauer ist auch in Unserfrau-Altweitra in dieser Funktion tätig.

Bürgermeisterin Margit Göll und Vizebürgermeister Roman Prager dankten Eva Kempf für ihr großes Engagement im Musikschulverband Oberes Waldviertel und speziell in Harbach, wo sie auch weiterhin als Musikschullehrerin wirken will. Im November trat sie ihren Ruhestand an. Sie unterrichtete Klavier, Keyboard, Musikalische Früherziehung sowie Gesang. Reinhard Bauer ist ebenfalls seit vielen Jahren als Musikschullehrer tätig. Er unterrichtet die Blechbläser. „Von diesen kommen immer wieder Schüler auch zur Trachtenkapelle Moorheilbad Harbach“, betont Bauer, der diese Musikkapelle leitet. Aktuell gibt es am Musikschulstandort Harbach 18 Musikschüler. „Es gibt aber auch zahlreiche Musikschüler aus der Gemeinde Moorbad Harbach, die in Weitra unterrichtet werden.“

Beim Abschlusskonzert boten die Musikschüler ein eindrucksvolles Konzert, das von „When the Saints go Marchin'in“ bis zum „Allegro Nr. 2“ reichte.