Amtshaus: Volk am Wort

Es regt sich Widerstand gegen den geplanten Umbau bzw. die Sanierung des Gemeindeamtes in Moorbad Harbach (die NÖN berichtete): Der Verein „harbach.info“ hat für eine Initiative für eine Volksbefragung bereits 150 Unterstützungserklärungen gesammelt. Für Obmann Manfred Hartl und Stellvertreter Gottfried Pfeiffer sind das bereits mehr als genug: „Die in der NÖ Gemeindeordnung verankerten 10 Prozent Unterstützungserklärungen wurden mit knapp 20 Prozent sogar übertroffen.“

Nun soll die Gemeinde ihren Bürgern folgende Frage stellen: „Sollen statt des geplanten Umbaus des Gemeindeamtes Moorbad Harbach nur die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden?“ Bürgermeisterin Margit Göll (ÖVP) spricht sich nun auch für die Volksbefragung aus. Im Grunde seien die Anliegen dieselben – nämlich „nur die erforderlichen Arbeiten“ am Gebäude umzusetzen: „Mehr machen wir eh nicht“, so Göll zur NÖN. Im Detail gibt es aber dann doch Unstimmigkeiten.

„Ungünstiger Zeitpunkt“

Die Initiatoren verweisen auf einen ungünstigen Zeitpunkt für ein „derartig teures Prestigeprojekt“. Veranschlagte Kosten würden bei rund 1,3 Millionen Euro liegen. Hartl und Pfeiffer rechnen mit weiteren Erhöhungen wegen steigender Baustoffpreise und Lieferengpässe. „Wir sind weiters der Meinung, dass ein Teil dieser Steuergelder besser und solidarischer verwendet werden könnte“, betonen sie via Aussendung. Sie selber seien nicht grundsätzlich gegen eine Sanierung, eine behindertengerechte Rampe sei etwa sinnvoll. Aber das Volk müsse eingebunden sein.

„Kaffeesudlesen“

Mit den Planungen wurde im Dezember Architekt Rudolf Schwingenschlögl betraut. Deshalb sei nun jede Zahl „Kaffeesudlesen“, kontert Göll. Mitte März werde man mehr wissen. Vom Verein heißt es, alleine die Kosten für Planung und Bauaufsicht in Höhe von fast 173.000 Euro ließen Rückschlüsse auf tatsächliche Umbaukosten zu. Wie berichtet sollen bauliche Mängel beseitigt und alle Büros auf einer Ebene neben einem neuen Bürgerbüro versammelt werden. Das sei, so Göll, nötig, es werde mit ihr „keine unnötige Verschuldung“ geben. Es gehe nun darum, „für die nächsten 30 Jahre gerüstet zu sein.“ Die Befragung sei also auch zu befürworten: „Wer will schon keine Sanierung?“, meint Göll.

Amtshausfrage als Weckruf?

