Autobiografie von Manfred Pascher: Das Leben des Moorheilbad-Machers

Spannende Buch-Neuerscheinung, die ambitionierte Waldviertler wahrlich beflügeln könnte: Manfred Pascher erzählt in einer Autobiografie, wie er den steinigen Weg zum Aufbau des Moorheilbades Harbach gemeistert hat, das heute der Leitbetrieb der „Beste Gesundheit“-Gruppe mit 1.800 Betten und 1.500 Arbeitsplätzen zwischen Harbach, St. Pölten und Baden ist.

„Nicht nur reden, sondern tun“ – der Titel umreißt schon, worum es dem gelernten Bäcker und Zuckerbäcker damit geht. Jammerei über Perspektivenlosigkeit nerven ihn massiv. „Ich habe im Wirtshaus schon immer gesagt, ‚haltet das Maul, tut was und versucht was, dann könnt ihr reden!‘ Von selber ist nie etwas gegangen“, blickt Pascher zurück. Und so legt er den Schwerpunkt des Buches auf jene Jahre, in denen er die Abwärtsspirale in seiner Heimatgemeinde nicht akzeptieren wollte und einen Kampf gegen Windmühlen antrat – der nach vielen harten Jahren tatsächlich zum Triumphzug wurde.

"Ich wurde nicht nur einmal zum Narren erklärt.“

Traum vom Zuckerbäcker, harte Landung am Boden der Realität

Er beschreibt, wie er nach der Bäckerlehre beim Vater in Harbach zur Zuckerbäckerlehre in Spitz an der Donau aufgebrochen war, und wie er das neue Leben in der Wachau genossen hatte. Dann erkrankte der Vater schwer, Pascher musste den Traum von der eigenen Konditorei in der Ferne aufgeben und daheim den vom Großvater gegründeten Betrieb fortführen. Als er die Bäckerei 1964 erst 21-jährig übernommen hatte, hatten die vier damaligen Gemeinden zwischen Nebel- und Mandelstein – Harbach, Lauterbach, Hirschenwies und Wultschau – durch Abwanderung mangels Jobs binnen weniger Jahrzehnte mehr als die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Pascher schwamm die Existenzgrundlage davon: Die Wahl sei gewesen, mit der Familie genauso abzuwandern oder etwas gegen den Teufelskreis zu tun.

Chancen, mehr Menschen dauerhaft zu binden, sah er im Fremdenverkehr – das Tal sei mit 25.000 Nächtigungen die nach Senftenberg zweitstärkste Waldviertler Tourismusregion gewesen. Der Tourismus konnte die Gewerbebetriebe nur im Sommer auslasten, Betriebsansiedelungen sei aber das Fehlen eines Bahnanschlusses und sogar einer asphaltierten Straße im Weg gestanden.

„Das Kirchturmdenken war fürchterlich.“

Das Jahr 1971 brachte ein Schlüsselereignis, das zeigte, was mit Hartnäckigkeit möglich ist: Pascher, da bereits Gemeinderat und zusätzlich Gemischtwarenhändler, hatte sich im Kampf um den für die Gemeinde unfinanzierbaren Straßenbau zwischen Wultschau und Harbach mit dem damaligen Landeshauptmann Maurer schwer überworfen. Und doch hatte er den fast komplett durch das Land NÖ finanzierten Bau erreicht – auch weil es zum Ende der vom Land vorangetriebenen Welle der Gemeindefusionen in Nacht und Nebel gelungen war, die bis dahin widerspenstigen Talgemeinden Harbach und Wultschau, in der Folge mit der Kraft des Landes NÖ auch Lauterbach und Hirschenwies zur „Großgemeinde“ zu einen. „Es war eine homogene Gegend inmitten der Berge mit gemeinsamen Problemen und einer touristischen Tradition“, erklärt er, warum die Fusion Sinn machte.

Erzählt seien die Schritte rasch, aber: „In Wahrheit ist dauernd gestritten worden, das Kirchturmdenken war fürchterlich.“ Lauterbachs Bürgermeister habe aufgehört, sein Stellvertreter Franz Himmer habe Pascher nach hitziger erster Gemeinderatssitzung unterm Motto „genug gestritten!“ die Hand gereicht: „Wenn wir als kleine Großgemeinde zusammenhalten, sind wir immer noch nicht viel. Aber wenn wir streiten, sind wir gar nichts.“

Das sei echte Größe gewesen – und die Basis für alles Folgende, ist er überzeugt. „Wir wurden beste Freunde. Die Orte haben dann immer zusammengehalten, Streitereien wie zwischen St. Martin und Harmanschlag hat‘s nie gegeben.“ Das Andenken an den 1988 verstorbenen Himmer wird hochgehalten – so läuft selbst der 2019 eröffnete Hallenneubau als „Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum“.

„Warmer Gatsch aus dem Torfstich.“

Um Obmann Pascher wurde ein Fremdenverkehrsverein gegründet, dem – als Erstem in Niederösterreich – nur Gemeindevertreter, Betriebe und Vereine angehörten, „um klein und schlagkräftig zu bleiben“. Ideen von Badeteich bis Minigolf und Langlauf wurden umgesetzt, eine Kuranstalten-Entwicklungs-GmbH gegründet – mit allen Vereinsvorstands- als Gründungsmitgliedern. Etliche Gemeinden buhlten um Geld für die Einrichtung eines Kurhauses, sagt Pascher: „Es brauchte ein Naturheilmittel, das andere nicht hatten. Nach einiger Suche wurde der warme Gatsch aus dem Torfstich, der einem Gemeinderat Linderung bei Schulterschmerzen gab, Thema.“ Das wars.

Aus „40, 50 Mitarbeitern“ wurden 1.500

Im Buch schildert er den steinreichen Weg bis zur Eröffnung des Moorheilbades 1980 in 50:50-Partnerschaft mit einer Gruppe rund um das Kurhaus Althofen in Kärnten – und wie daraus das Firmengeflecht wurde, das heute die „Beste Gesundheit“-Partnerschaft bildet (siehe rechts!).

Dabei sei das Ziel einst nur ein Betrieb mit 40, vielleicht 50 Mitarbeitern in der Gemeinde gewesen, um die Abwanderung zu bremsen, sagt Pascher. Beim Start waren es 65 Mitarbeiter im Kurhaus, schon 1981 musste der erste von vielen folgenden Zubauten gestartet werden. Pascher: Die Partnerschaft mit Althofen sei hart erkämpft, aber immer fair gewesen und habe trotz der 50:50-Eigentumsverhältnisse all die Jahre gehalten. Ihr sei zu verdanken gewesen, dass hier nicht bei Null begonnen werden musste: „Harbach orientierte sich bei Qualität, Betten, Therapieangebot oder Einrichtung an Althofen. Alle Therapeuten mussten zunächst zwölf Wochen zur Einschulung runter.“ Dieser Transfer von Know-how habe sich später bei den Expansionsschritten der Moorheilbad-Gruppe in ganz Niederösterreich wiederholt.

Als es finster wurde im Moorheilbad

In 78 Jahren hat Manfred Pascher allerhand erlebt, erkämpft und erstritten, wurde „nicht nur einmal zum Narren erklärt“, hat 29 Jahre – bis 1999 – im Gemeinderat gedient (1984/85 als Bürgermeister), war 2000 bis 2005 Bezirksobmann im Wirtschaftsbund. Die Bäckerei musste er zeitlich bedingt 1983 schweren Herzens schließen. Diverse Geschäftsführer-Funktionen übergab er nach und nach an seine Töchter Karin Weißenböck und Doris Walter, inzwischen rückte auch die dritte Generation nach. Die schwersten Stunden bescherte ihm in all der Zeit erst das Jahr 2020, als wegen Covid ein Lockdown erstmals die Schließung des wirtschaftlich immer vorbildlichen Moorheilbades erzwungen hatte, sagt er. „Vom Fenster rüber zu schauen und kein Licht leuchten zu sehen… das hat furchtbar wehgetan.“

Fordernd sei auch die Biografie gewesen, die er nur des lästigen Forderns seines Freundes Franz Romeder wegen gestartet habe, schmunzelt Pascher: „Deutsch ist nicht so das Meine, die Zahlen sind es eher.“ Er wollte weder Heldenstory noch Schulterklopfer, erklärt er das Fehlen von Vorworten auf den 182 Seiten und die Erzählung in eigenen Worten: „Die Leser sollen im Text den Pascher erkennen.“ 500 Exemplare wurden in der Druckerei Janetschek produziert, käuflich sind sie aktuell nur über die „Beste Gesundheit“-Betriebe bzw. im Brauhotel Weitra.

