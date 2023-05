Baustellen am Gemeindeamt und im Volksschul-Turnsaal besichtigt

Der Turnsaal kann bereits von den Volksschülern und Kindergartenkindern benutzt werden. Es sind nur noch einige wenige Innenarbeiten zu erledigen und im Schulgebäude die Sanitärräume, Umkleide und Werkraum notwendig, um dessen vollkommene Nutzung zu ermöglichen. Außenarbeiten im Gartenbereich sind für den Schulbetrieb nicht störend.

Schwingenschlögl hob lobend hervor, dass die Gemeinde Moorbad Harbach es gewagt habe, gleich zwei größere Projekte gemeinsam in Angriff zu nehmen. Aufgrund des Schlechtwetters sei der Zeitplan zuletzt etwas in Verzug gekommen, was es einzuholen gelte, damit die feierliche Eröffnung am 9. September stattfinden kann.

