Befragung zu Amtshaus: Kritik nach Gemeinderatssitzung

Die politischen Diskussionen spielen sich in Moorbad Harbach nicht im rein ÖVP-besetzten Gemeinderat ab, sondern danach: Manfred Hartl und Gottfried Pfeiffer kritisieren in einem Mail an die NÖN die „problematischen Entwicklungen“ aufgrund „fehlender Opposition“.

„Im uns vorliegenden Entwurf des Rechnungsabschlusses 2021, der so bei dieser Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, hat sich der Schuldenstand von 912.000 Euro auf ca. 1,3 Mio. Euro per 31. Dezember 2021 erhöht.“

Der beschlossene Rechnungsabschluss ist einer der Kritikpunkte

Ein Kritikpunkt betrifft den in der Gemeinderatssitzung am 30. März beschlossenen Rechnungsabschluss 2021: „Einige Tage später behauptet die Frau Bürgermeister im NÖN-Artikel, dass die Schulden um 500.000 Euro reduziert wurden. Es ist für uns nicht nachvollziehbar“, und: „Im uns vorliegenden Entwurf des Rechnungsabschlusses 2021, der so bei dieser Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, hat sich der Schuldenstand von 912.000 Euro auf ca. 1,3 Mio. Euro per 31. Dezember 2021 erhöht.“ Bürgermeisterin Margit Göll will diese Behauptung nicht stehen lassen: „Bei den 500.000 Euro, sofern das gemeint ist, geht es um einen Glasfaser-Kredit, den wir vorfinanzieren mussten. Diesen Betrag werden wir heuer vom Bund als Förderung retour bekommen.“ Der von Hartl und Pfeiffer angeführte Entwurf sei eben nur ein Entwurf, die noch nicht umgesetzten Renovierungen ungefähr einberechnet gewesen.

Göll weist zwei weitere Kritikpunkte zurück – einerseits den Vorwurf, man sei der Pflicht nicht nachgekommen, den Rechnungsabschluss zu veröffentlichen: „Obwohl wir bereits 2020 auf diese Missstände hingewiesen haben, wurde der Rechnungsabschluss 2021 und Voranschlag 2022 nicht gemäß der NÖ Gemeindeordnung veröffentlicht.“ Göll dazu: „Die Protokolle müssen vom Gemeinderat genehmigt werden, ich kann sie dann also erst nach der nächsten Sitzung veröffentlichen.“ Das werde passieren. Außerdem würde der Rechnungsabschluss vor der Sitzung zur öffentlichen Einsicht aufliegen.

Hartl und Pfeiffer meinen zudem, bei der Volksbefragung zum Amtshausumbau habe der Gemeinderat „ohne Rückfragen eigenständig die Formulierung geändert, sodass diese nun im Widerspruch zum Willen der 163 Unterzeichner“ stehe. Auch diese Kritik will die Bürgermeisterin nicht gelten lassen: „Die Fragestellung zu formulieren ist Aufgabe des Gemeinderates, der muss die Frage beschließen.“ Als Bürger müsse man genau wissen, worüber man abstimme. Und: Es seien sowohl das Budget, als auch die Volksbefragung mit dem Land NÖ abgesprochen, so Göll.

