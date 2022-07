Besonderes Erlebnis: Zu Musik auf dem Rücken der Pferde

Werbung

Ziel sei, Kindern eine spezielle Beziehung zum Pferd zu vermitteln, sagt Altmann: "Es soll nicht als Nutztier oder Arbeitsgerät angesehen werden, sondern es soll eine Freundschaft entstehen und gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden."

Beim Voltigieren lernen die Teilnehmer Sicherheit am Pferderücken und werden mit der Feinfühligkeit des Tieres vertraut. Kinder kommen in Gruppen zum Reiten, was soziale Fähigkeiten und gegenseitiges Unterstützen fördere, bemerkt Julia Altmann.

Eine Besonderheit ist das Musikreiten, wo zu bestimmter Musik eine gemeinsame Choreographie ausgearbeitet und geübt wird. Kinder lernen dabei spielerisch etwa den Sturz von einem Pferd. „Es ist eine Art Ballett mit dem Pferd, wo auch Spaß zur Auflockerung eingebunden wird“, erklärt Julia Altmann.

