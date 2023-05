Erfolg mit Pferden: Gestüt feierte Zehn-Jahr-Jubiläum

Jetzt, nach inzwischen zehn Jahren, beherbergt Julia Altmann-Leitner in ihren Stallungen zwölf Pferde, wovon sieben in ihrem Besitz sind. Ihre Reitausbildungsstunden insbesondere bei Kindern sind sehr beliebt.

Beim Zehn-Jahres-Jubiläum am 6. Mail hatten zahlreiche Gäste die Möglichkeit, in den Betrieb Einblick zu nehmen und zu sehen, was die junge Pferdewirtin in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Mit einer Gruppe Kindern übt sie unentwegt und das konnte man bei einer Voltigiervorführung bewundern. Die jungen Akrobatinnen und ein Bursche zeigten, was sie alles können.

