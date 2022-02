Gemeinderat Fragner: Rückzug aus der Politik

Die Bevölkerung wurde mittels Aushanges am Gemeindeamt informiert: Die Meldung über den Rücktritt des engagierten und beliebten geschäftsführenden Gemeinderates Christian Fragner (ÖVP) schlug in der Gemeinde Moorbad Harbach einige Wellen, es war der dritte Rückzug seit Jänner 2021.

Fragner hat am 16. Februar seinen Schritt schriftlich bekannt gegeben, verzichtet auf sein Mandat als geschäftsführender Gemeinderat als auch auf jenes des Gemeinderates. „Dafür gibt es nur persönliche und keinerlei anderen Gründe, manches lässt sich jetzt einfach nicht mehr vereinbaren“, betont Christian Fragner gegenüber der NÖN. „Ich kann mich nur für die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und im Gemeindevorstand bedanken“, meint Fragner, der weiterhin als Mitarbeiter im Bauhof der Gemeinde Moorbad Harbach tätig bleiben wird. „Ich werde mich also weiterhin in die Gemeinde einbringen.“

Nachfolger soll erst präsentiert werden

Für Bürgermeisterin Margit Göll (ÖVP) ist der Rückzug kein einfaches Unterfangen: „Christian ist ein super Mensch, ein toller Kollege und ein ganz netter Nachbar. Ich muss seine Entscheidung schweren Herzens akzeptieren.“ Die Nachfolge Fragners im Gemeindevorstand als auch im Gemeinderat seien laut Göll bereits auf Schiene. Namen will die ÖVP-Bürgermeisterin aber noch nicht nennen, nur so viel: „Der neue Gemeinderat wird in Kürze angelobt. Die Wahl zum neuen geschäftsführenden Gemeinderat wollen wir im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 30. März durchführen.“

