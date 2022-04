Jubiläum von Afrika-Festival: „Leidenschaft hat in uns gebrodelt“

Der Verein „Kasumama“ besteht seit 26 Jahren, vor 22 Jahren wurde das erste Kasumama-Festival veranstaltet. Für das coronabedingt um zwei Jahre verspätete Jubiläumsfest im August wurde die Geschichte des Vereines aufgearbeitet, sie soll auch auf Infotafeln verewigt werden.

Gerhard Dogl ist eines der Gründungsmitglieder des Vereines, seine engagierte Kollegin Gudrun Schrenk-Camara verstarb im Jänner 2015 mit 51 Jahren. „Die Kasumama-Story hat eigentlich im Sommer 1995 begonnen, als der Trommelbauer Norbert Schmidt den Trommelmeister Mablo Camara aus Guinea in die Kleinmühl in der Gemeinde Großschönau eingeladen hat. Er hat Pavel Duzi, Gudrun und mir auf der Djembe die traditionellen afrikanischen Trommelrhythmen beigebracht“, blickt Dogl zurück: „Zwei Jahre später sind wir mit ihm erstmals als Percussiongruppe Kasumama aufgetreten.“ Im Sommer 1996 kam Mablo Camara wieder nach Österreich, trat mit der bekannten afrikanischen Percussiongruppe „Tam Tam D’Afrique“ in der Burg Raabs auf.

Ein verpasster Flug führte zum Vereinsnamen

Die Beziehung zwischen Schmidt und Camara bekam zu diesem Zeitpunkt einen Knacks, so wurde der afrikanische Trommelkünstler für das nächste Jahr vom Trio Dogl, Schrenk und Duzi nach Österreich geholt. Dazu wurde am 9. Oktober 1996 der Verein Kasumama gegründet. Der Name des neuen Vereines wurde erst nach einer Episode um einen verpassten Flug des afrikanischen Trommlers von Wien nach Afrika gefunden. „Damals waren Mablo und Gudrun schon eng befreundet. Als Mablo anstatt in Afrika wieder in Harbach aufgetaucht ist, hat er zum verpassten Flug nur ‚Okay, the plane was gone, but kasumama‘ gemeint“, erzählt Gerhard Dogl. Kasumama bedeutet „Ruhiges Herz“ oder „Keep cool“. Und das wurde dann auch der Vereinsname.

Anfang 1997 begab sich das Gründungstrio zu Camara nach Gambia, verbrachte dort einige Wochen. Im Rahmen der Reise organisierte das österreichische Trio bei der Botschaft in Dakar für Camara ein sechsmonatiges Visum. Um diesen Aufenthalt in Österreich finanzieren zu können, wurden Trommelworkshops organisiert. „Im Sommer 1997 nahmen wir als Percussiongruppe Kasumama an einem Straßenmusikfestival in Linz teil und machten dort Werbung für die Workshops im Waldviertel“, sagt Dogl.

Als Percussiongruppe unterwegs

Diese Percussiongruppe Kasumama war 1997 und 1998 oft im Einsatz, so auch beim ersten von ihr organisierten „Festival d‘Afrique“ am 16. August 1997 am Areal des Gasthauses zu den Teichhäusern von Josef Mayrhofer. Es wurde weitere drei Jahre erfolgreich veranstaltet. „Diese eintägigen Feste waren der Grundstein für unser erstes Kasumama-Afrika-Festival 2001, das mit Unterstützung des Harbacher Fußballvereins durchgeführt wurde. Damals haben wir uns für das erste NÖ Viertelfestival, das im Waldviertel Premiere gefeiert hat, beworben eine Förderung über 110.000 Schilling bekommen. Das Konzept für ein dreitägiges Festival stand, es fehlte nur noch die Location“, berichtet Dogl. Letztendlich stellte im ersten Jahr der Fußballverein Harbach seinen Fußballplatz und ab 2002 Markus Müller sein Areal bei der Holzmühle zur Verfügung.

„Die Skepsis in der Bevölkerung war anfangs groß, mit den Schwarzafrikanern wollte man so wenig Kontakt wie nur möglich. Aber wir haben Bevölkerung und Vereine eingeladen. Durch die angenehme Stimmung, die vielen Standln und die afrikanischen Köstlichkeiten von Vereinsmitglied Ibrahim Hakim aus Wien und Musikdarbietungen hat sich das rasch geändert“, weiß Müller.

Acht Hütten durch Zufall bekommen

2004 wurde das „Afrika-Dorf“ beim Holzmühlenteich errichtet. „Wir mussten dafür aber einen Kanal errichten, um das sumpfige Areal zu entwässern“, berichtet der seit 2002 amtierende Vereinsobmann Markus Müller.

Bei der Entstehung des Afrika-Dorfes führte auch der Zufall Regie: „Die Rundhütten stammen aus dem Wiener Stadtpark. Es gab dort ein Afrika-Kulturdorf, gegen das es immer wieder Widerstände gegeben hat. Nach einem Brandanschlag wurden die Hütten 2004 abgebaut und an den Safaripark Gänserndorf verkauft, der damals schon in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt ist und diese Hütten nie bezahlt hat. Davon habe ich zufällig erfahren und die acht Hütten aus der Konkursmasse gekauft.“

„Wir haben seit unserem ersten Fest gegrübelt, ob wir weitermachen sollen. Die Leidenschaft hat in uns aber gebrodelt, und uns gibt es immer noch. Unser Plan, groß und klein eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und Afrika-Feeling ins Waldviertel zu bringen, gelingt. Der uns wichtige interkulturelle Austausch findet statt“, erklärt Obmann Müller.

Damalige Kinder wurden selbst Stammgäste

Gewinn mache man keinen, aber darum gehe es nicht, sagt Müller. „In unser Afrikadorf kommen seit Jahren viele Stammgäste, mittlerweile sind die damaligen Kinder mit ihren eigenen Familien da“, sind sich Gerhard Dogl, Margot Layer und Markus Müller einig, wenn sie mit großer Euphorie über die vielen Künstler und die mittlerweile tausenden Besucher, die in den 19 Jahren zu den Kasumama-Festivals nach Lauterbach gekommen sind, sowie die vielen Freundschaften, die hier entstanden sind, berichten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.