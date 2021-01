Fast drei Jahrzehnte hat Helga Prinz intensiv an der Weiterentwicklung des Tourismus in der Gemeinde Moorbad Harbach mitgewirkt. Sie hatte von 1993 bis 2003 den örtlichen Tourismusverein als Obfrau geführt und dann ab 2003 bis zu diesem Jahreswechsel als sehr aktive Schriftführerin die Richtung mitbestimmt. Sehr viele wichtige Maßnahmen und Umsetzungen hat Helga Prinz in ihrer langjährigen Tätigkeit begleitet und vorangetrieben.

Nebelstein-Projekt als letzter Meilenstein

Alljährlich erstellte sie die vielen touristischen Medien der Gemeinde samt Pflege der Internetplattformen wie Tourismushomepage oder Gemeindehomepage. Aber auch eine Unzahl an Projekten hat sie mitabgewickelt. Diese reichen vom Bau des Infohauses, die Entwicklung des Masterplanes von Moorbad Harbach, dem Motorikpark Hirschenwies, dem Laufstreckennetz bis zum großräumigen Wanderwegenetz und unzähligen Gästeehrungen. Intensiv mitgearbeitet hat Prinz am Projekt „Natur erlebnis Mandelstein“, am grenzüberschreitenden Rad- und Wanderweg „Via Verde“ und zuletzt am Projekt „Nebelstein – Aussicht auf Mehr“.

Martina Langgut übernimmt von „touristischer Ikone“

„Mit Helga Prinz geht eine touristische Ikone in Ruhestand, sie hat mit ihrer positiven und energievollen Arbeitsweise maßgeblichen Anteil am Erfolg“, so kommentieren Obmann Gerald Fröstl und Kassier Erwin Weber diesen Abschied. Als besondere Auszeichnung wurde Helga Prinz bei der Verabschiedung der Titel „Miss Tourism“ verliehen.

Auch Bürgermeisterin Margit Göll dankte Helga Prinz für ihren großen Einsatz und verwies auf die „umtriebigen Bestrebungen“ von Helga Prinz im Rahmen der Gesunden Gemeinde und im Bereich der Dorferneuerung.

Mit Jänner übernahm Martina Langgutt aus Hirschenwies nach intensiver Einschulung das umfangreiche Tätigkeitsfeld.