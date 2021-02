Nachdem der Vizebürgermeister der Gemeinde Moorbad Harbach, Karl Haumer, in der Vorwoche aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist (die NÖN berichtete), gibt es mit Julian Weber einen neuen VP-Mandatar. Der Wultschauer Roman Prager tritt indes als Kandidat zur Vizebürgermeister-Wahl am 11. Februar an.

Göll: „Das wollen viele Jugendliche nicht."

„Es freut mich sehr, dass Julian Weber sich in der Gemeindepolitik einbringen will. Das bedeutet nicht nur viel zusätzliche Arbeit, man muss sich auch Kritik aussetzen. Das wollen viele Jugendliche nicht“, meint ÖVP-Bürgermeisterin Margit Göll.

Julian Weber aus Hirschenwies wurde bereits als neuer Gemeinderat angelobt – somit ist die Familie Weber wieder im Gemeinderat vertreten. – Der langjährige geschäftsführende Gemeinderat Erwin Weber, der im Vorjahr nicht mehr zur Gemeinderatswahl angetreten war und für sein über 20-jähriges Wirken in der Gemeinde mit der Ehrennadel in Gold geehrt worden war, ist Julians Vater.

Dadurch erhielt der 27-jährige Julian Weber Einblick in die Gemeindearbeit. „Das hat mich interessiert und für mich war klar, dass ich einmal selber aktiv in der Gemeinde werden will“, meinte Weber, der aber nicht so schnell mit der Realisierung dieses Planes gerechnet habe.

WEB-Prokurist stellt sich der Wahl zum Stellvertreter

Julian Weber kann somit schon als neuer Gemeinderat an der Gemeinderatssitzung am 11. Februar teilnehmen. Dabei soll der neue Vizebürgermeister gewählt werden. Roman Prager aus Wultschau wird sich dieser Wahl stellen. Der 45-Jährige ist geschäftsführender Gemeinderat und Diplomingenieur (FH). Er arbeitet als Prokurist bei der WEB Windenergie AG.