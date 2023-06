Nebelsteinhütte: Top-Platzierung bei Falstaff, aber Zukunft ungewiss

Die Nebelsteinhütte in der Gemeinde Moorbad Harbach schaffte es im diesjährigen Falstaff-Hüttenguide auf den NÖ-weit fünften Platz, ex aequo mit sechs weiteren Hütten. Die Zukunft für diese Alpenvereinshütte, die Karin Hruska gepachtet hat, schaut trotz dieser Auszeichnung trist aus. Es fehlt das Personal.

Im Falstaff-Hüttenguide werden die besten Wander-, Alm- und Skihütten in ganz Österreich vereint und man verrät darin, welche idyllischen Orte in luftiger Höhe sich die Wanderer auf keinen Fall entgehen lassen sollten. 90 Punkte für die Nebelsteinhütte begründet man im Hüttenguide so: „Diese Hütte ist bekannt für ihre spektakuläre Aussicht und die schmackhafte Verpflegung. Regional, saisonal und meist etwas deftig sind die kulinarischen Schmankerln auf der Nebelsteinhütte – natürlich gibt es auch vegetarische Angebote. Auch die Getränke kommen aus dem nahen Umland.“

Bald alleine für die Bewirtung zuständig?

Für Karin Hruska, die die Nebelsteinhütte seit April 2017 gepachtet hat, ist diese Falstaff-Bewertung erfreulich. „Wir schafften zum zweiten Mal die tolle Bewertung im Falstaff-Hüttenguide und wurden auch 2019 im Gault-Millau erwähnt. Das freut einen schon, aber wie es weitergehen wird, weiß ich noch nicht“, betont Hruska. Im August wird ihre langjährige Kellnerin in Mutterschutz gehen. „Ab dann bin ich alleine, denn meine Tante, die immer aushilft, mag auch nicht mehr“, sagt die Hüttenwirtin, die in Großmugl (Bezirk Korneuburg) lebt und von April bis Oktober am Nebelstein arbeitet.

Sie steht jetzt vor großen Problemen: „Man findet kein Personal und die Suche ist zermürbend.“ Am Gehalt und an den Arbeitszeiten könne es nicht liegen, meint sie: „Meine Kellnerin verdient nicht schlecht und hat annehmbare Arbeitszeiten.“ Zur Personalnot kommen noch die Teuerungen. „Mir wurden 4.000 Euro Stromkosten im Quartal vorgeschrieben. Das kann man nicht mehr stemmen. Ich habe den Stromanbieter gewechselt“, sagt Hruska.

Das Wetter spielte bisher noch nicht recht mit

Dass sie, so wie im Vorjahr, auch heuer wieder die Saison mit roten Zahlen abschließen muss, sei vorprogrammiert, denn auch wettermäßig verlief der Saisonstart seit April alles andere als gut. „Im Vorjahr habe ich sieben Monate umsonst gearbeitet. Das freut einen nicht“, schüttelt die Wirtin den Kopf.

Karin Hruska ist 54 Jahre alt, die Lust für den Kampf um neues Personal auf der Nebelsteinhütte gehe ihr schön langsam aus, sagt sie. Die Alternativen? „Entweder ich sperre im August ganz zu oder öffne die Hütte nur an Wochenenden und Feiertagen. Andere Optionen habe ich nicht, denn ohne Personal geht es nicht. Mehr als arbeiten kann ich auch nicht.“