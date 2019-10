Lange bevor die grüne Bewegung salonfähig war, aus dem Parlament gewählt und mit dem besten Wahlergebnis aller Zeiten zurückberufen wurde, hatte sich im tiefsten Waldviertel eine Bewegung gebildet, die den Öko-Gedanken in einer bis heute überregional einmaligen Komplexität vorlebte. Längst fasst der „Ökologische Kreislauf Moorbad Harbach“ Bio-Bauern, verarbeitendes Gewerbe sowie Gastro- und Gesundheitsbetriebe mit über 800 Mitarbeitern und 400.000 Nächtigungen pro Jahr zusammen – sichert damit den Erhalt der kleingliedrigen Kulturlandschaft und hält Wertschöpfung direkt in der Region.

Weg mit den Dreckschleudern! Am Anfang stand bei Moorheilbad-Harbach-Gründer Manfred Pascher ein logischer Gedanke, der dennoch zunächst als Spinnerei abgetan wurde: „Zu einem gesunden Leben gehören eine gesunde Luft und gesundes Essen.“

Pascher, der in jungen Jahren eine Bäckerei und Greißlerei im 200-Seelen-Ort Harbach übernommen hatte, hatte sich zunächst einer „Dreckschleuder“ entledigt – und statt einer Ölheizung die erste elektrische Bäckerei des Waldviertels eingerichtet. „Ich reduzierte 90 Prozent der Emissionen, nutzte den günstigeren Nachttarif für Strom primär aus Wasserkraft – und erhielt aus dem elektrischen Backofen mit Schamottsteinen die bessere Ware“, sagt er.

1980 wurde für die medizinische Nutzung des nahen Moores das Moorheilbad Harbach eröffnet – nahe einer „toten“ Grenze zu Tschechien und fernab aller touristischen Destinationen unter denkbar schlechten Voraussetzungen.

Xundheitswelt

Wer will an die Grenze? „Ich wollte als Anker neben einem hochwertigen medizinischen Konzept die Natur und die beste Verpflegung setzen“, blickt Pascher zurück: „Bio wurde da noch mit verrunzelten Äpfeln verbunden… wir wollten zeigen, dass man eine Gourmetküche auch biologisch führen kann.“

Beim Partnerbetrieb Althofen boxte er ein Energiekonzept durch, das Wasser- und Luft-Rückgewinnung genauso enthielt wie eine verstärkte Isolierung und Solaranlage. – Es wurde selbst in Schweden und Japan als Musterprojekt herumgereicht. In Harbach nahmen Partnerschaften mit Landwirten der Region ihren Anfang. Das Moorheilbad wog den Standortnachteil auch dank touristisch erschlossener Natur und der Küche mehr als auf, machte Harbach zur zweitgrößten NÖ Tourismusgemeinde.

Volle Kraft zurück zum Ursprung! Paschers Vision war ein Kreislauf, in dem Bauern die kleinteilige Kulturlandschaft hegen (damit einer Verwaldung entgegenwirken) und Bio-Produkte herstellen, die auf kürzesten Wegen verarbeitet werden und am Teller das i-Tüpfelchen des Aufenthalts bilden. Sein Glück: Für die Etablierung genau eines solchen LAK-Projektes war ein Partner gesucht. Die Zusammenarbeit öffnete Türen zu Förderungen, Experten der Universität für Bodenkultur und Veterinärmedizinischen Fakultät, die das Projekt intensiv begleiteten – auch bei der Ansiedlung des seltenen Blondviehs oder von Huzulen-Pferden, die ertragsarme Wiesen abgrasen.

Xundheitswelt

Von Hof zu Hof sei er gezogen, blickt Pascher auf intensive Gespräche zurück. Für Bio musste in der Tierzucht von Anhängeställen auf Freiland umgestellt, also stark umgebaut werden („Bewegung macht das feine Fleisch“). Auch Gemüsebauern mussten zurück zum Ursprung und Erdkeller bauen, damit Ware ganzjährig frisch bereit steht. Es brauchte ein Konzept, das die Produktion von Fleisch, Milch und Feldfrüchten sinnvoll aufteilte. Vor allem musste dafür gesorgt werden, dass Bauern, die mit geringen Flächen ohnehin schon nicht leicht das Auslangen gefunden hatten, nach der Umstellung auf Bio trotz geringerer Erträge gleich viel verdienten.

Ökokreis schloss sich. „Am Ende haben gut 90 Prozent der umliegenden Bauern mitgemacht. Binnen zweier Jahre haben wir alle wesentlichen Produkte selbst produziert, waren das erste vollbiologische Haus in Österreich“, sagt Pascher. Der Ökokreis schloss sich, als 1991 eine GmbH mit gleichberechtigten, auch in der Geschäftsführung vertretenen Bauern gegründet wurde. „Wir stimmen Preise ab, treffen – etwa beim Maschinenankauf – gemeinsame Investitions-Entscheidungen.“

Mitte der 1990er Jahre wurden in St. Martin noch ein Schlachthof und eine Molkerei (ebenfalls mit Bauern-Beteiligung) gebaut. Jetzt konnten Bio-Produkte aus mehr als 500.000 kg Milch pro Jahr und geringe Transportwege garantiert werden. Jeder Montagvormittag ist in dem inzwischen an eine Villacher Firma verkauften Schlachthof für den Ökokreis freigehalten. In der Zeit werden nur Bio-Tiere geschlagen und verarbeitet. „Weite Transporte werden ihnen erspart, sie werden nicht zusammengepfercht, jedes Tier wird persönlich eingewiesen. Das ist eine völlig andere Stress-Situation“, betont Manfred Pascher.

Die Xundheitswelt als Dach. 1998 wurde die Philosophie des Ökokreises in einen Verbund mit der Natur und medizinischen Schwerpunkten von Partnern gehoben: Die Xundheitswelt ist nun eine Kooperation von Moorheilbad Harbach, Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Lebens.Resort Ottenschlag, Brauhotel Weitra, Gasthof Pension Nordwald, Café-Pension Kristall und Waldpension Nebelstein.

„Unsere Mitarbeiter haben einen hohen Bezug zu Bio und Nachhaltigkeit“, sagt Xundheitswelt-Geschäftsführerin Karin Weißenböck: „Viele sind mit dem Ökokreis mitgewachsen. Es gibt laufend Schulungen oder die xunde Jause für Mitarbeiter, es ist einfach Teil unserer Identifikation.“ Bei Neuen brauche es mitunter Überzeugungs-Arbeit: etwa, dass es die Dose mit roten Rüben nicht gibt, sondern diese nur durch Kochen, Schälen und Zerkleinern am Teller landen.

Inklusive aller Zutaten wie fernem Obst oder Gewürzen habe die LAK einen durchschnittlichen Anfahrtsweg aller Produkte bis zum Teller im Xundheitswelt-Betrieb von 8,4 km errechnet. Das sei ein Zehntel des Landesschnitts im Tourismus. Den finanziellen Mehraufwand akzeptiert man, obwohl ihn Kassen nicht abgelten. Weil, so Karin Weißenböck: „Gäste und Patienten spüren den Unterschied einfach.“

Auch 25 landwirtschaftliche Betriebe aus den Räumen Harbach/St. Martin, Groß Gerungs und Ottenschlag profitieren laut Manfred Pascher von einer „attraktiven Kooperation. Sie kamen los vom Druck, auf reine Menge hin zu produzieren. Junge übernahmen Betriebe, gaben teils gute Positionen in Firmen auf und wurden hauptberufliche Bauern.“ – Seine Saat ist aufgegangen.