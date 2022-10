Ort der Wetterrekorde: Schwarzau hat nun Echtzeit-Messstation

Der Ortsteil Schwarzau in der Gemeinde Moorbad Harbach wird nun in ganz Österreich bekannt. Der Grund dafür ist die neue offizielle Wetterstation, deren Daten auf den Websites der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und des ORF veröffentlicht werden. Federführend für die Errichtung dieser TAWES-Station war der 31-jährige Meteorologe Manuel Weber aus Oberedlitz (Gemeinde Thaya): „Österreichweite Temperatur-Rekorde sind hier vorprogrammiert.“

Eigentlich werden in der Schwarzau, die auf 785 Metern liegt, schon seit 2015 Wetterdaten gemessen, aber nicht in Echtzeit. „Damals hat das Institut für Meteorologie und Geophysik Wien eine Messstation in dieser einzigartigen Region errichtet, da diese Region kaum erfasst war“, erklärt Weber, der Meteorologie an der Universität Wien studiert hat.

Seit 2015 lieferte diese Station laut Weber trotzdem interessante Daten: „2016 wurde hier die tiefste Temperatur bisher erreicht, nämlich -30,2 Grad Celsius. Sogar in den Hochsommermonaten, außer heuer, sind hier frostige Temperaturen aufgetreten, was man in Österreich sonst nirgends mehr beobachten kann.“ Das Manko der Unistation war allerdings, dass es keine Echtzeitdaten gab. „Die große Lücke im Messnetz blieb somit aufrecht, weshalb der Freiwald in diversen Wetterberichten seit jeher stiefmütterlich behandelt wurde“, so Weber: „Durch Zufall lernte ich im Vorjahr einen Techniker der ZAMG kennen, der von meiner Idee begeistert war.“ Man habe erkannt, dass es im westlichen Waldviertel noch eine Wetterstation braucht. „Schon im heurigen Februar haben wir in der Schwarzau eine Teststation errichtet, mit der es erstmals möglich war, Messwerte in Echtzeit zu erhalten.“

Allzeitrekord für tiefste Temperatur gebrochen

Wenig später hat die Schwarzau für Schlagzeilen gesorgt: „Anfang April ging es mit frischem Schnee auf -21,3 Grad hinunter. Dieser Wert hat sogar den Allzeitrekord für Tiefsttemperaturen im April in Österreich pulverisiert.“ Vor wenigen Tagen erfolgte die Montage der TAWES-Station. Hier werden nun Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und -geschwindigkeit sowie die Niederschlagsmenge registriert.

