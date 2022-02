Statt SB-Filiale: Bargeld im Geschäft statt Neuaufbau?

„Wichtig ist mir, dass die Bürger zumindest eine Information erhalten, wie es betreffend des kaputten Bankomaten weitergeht“, hatte Margit Göll als ÖVP-Bürgermeisterin von Moorbad Harbach via NÖN gesagt, nachdem das Gerät beim „Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum“ im November bei einem spektakulären Raub massiv beschädigt und geplündert worden war. Diese Info erhielten sie nun.

Ihre SB-Filiale werde nach einer ausführlichen Analyse geschlossen, teilte die Waldviertler Sparkasse mit, verwies auf die neun Kilometer entfernte Filiale in Weitra mit diversen SB-Funktionen rund um die Uhr und kündigte eine Offensive für bargeldlose Zahlungen via Karte oder Handy an – durch die für Kunden auch ein Abheben möglich werde („Cashback“). „Wir wollen auf alle Unternehmer zugehen und dazu beitragen, die Gemeinde in der Sicht ein wenig als Modellregion zu positionieren“, sagt Peter Hochleitner, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Die Option, in einem Laden Bargeld zu beheben, könne als zusätzlicher Service dort die Frequenz erhöhen und so einen Mehrwert für Betriebe schaffen.

„Eine Handvoll örtliche Kunden pro Tag“

Primär gehe es darum, Einstiegsbarrieren für Betriebe so gering wie möglich zu machen, „sie zu beraten, wie sie diese Schwelle überschreiten können, und die Sicherheit auch von Zahlungen via Karte oder Handyapp aufzuzeigen“, sagt Vorstandsvorsitzender Johannes Scheidl. Die Kosten würden für Unternehmer bei einem „Centbetrag“ pro Buchung liegen.

Leicht habe man sich die Entscheidung nicht gemacht, beteuert Scheidl. Exponierte Standorte einzelner Bankomaten würden aber ein Sicherheits- und Überfallsrisiko darstellen – jener in Harbach sei zum zweiten Mal angegriffen worden, Mitarbeitende hätten zu Schaden kommen können. Dazu komme der wirtschaftliche Aspekt, dem man verpflichtet sei: Bargeld werde immer eine Rolle spielen, werde aber immer weniger verwendet, und so sei das Gerät abseits von Kurgästen zuletzt von „einer Handvoll örtlichen Kunden pro Tag“ frequentiert worden. Anschaffungskosten und laufende Kosten seien daher nicht argumentierbar gewesen.

Weil der Bankomat in der Gemeinde „natürlich ein großes Thema“ ist, habe sie sich sehr um einen Fortbestand bemüht, betont Bürgermeisterin Margit Göll (ÖVP). Auch der Betrieb durch die Gemeinde selbst sei geprüft worden, aber: Das sei wegen der hohen Kosten und des intensiven personellen Aufwands „nicht zu schaukeln“. Dem von der Sparkasse angekündigten Vorstoß für ein Zahlen und Abheben mittels Karte in Gastro oder Läden kann Göll etwas abgewinnen. Sie vergleicht den Weg mit dem 2020 eingeführten Anrufsammeltaxi als Zu- und Heimbringer zum VOR-Bus, der damals plötzlich nicht mehr alle Orte anfuhr: „Nun haben wir eine effizientere Lösung, die viel billiger ist und auch angenommen wird.“

Bis dato ist in Harbach kein Partner gefunden, der ein Abheben in Geschäft oder Gastro anbietet. Erste Anfragen von Gewerbebetrieben habe es aber gegeben, Kontakte zu Spezialisten der Sparkasse seien geknüpft, sagen die Vorstände.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden