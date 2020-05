Als Gemeinde, deren Florieren wesentlich an das Moorheilbad Harbach als mit etwa 450 Beschäftigten überregionalem Leitbetrieb gekoppelt ist, durchlebt Moorbad Harbach wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus keine einfache Zeit. Aber: Man hat sich mit der neuen Situation arrangiert – und richtet den Blick bereits wieder in die Zukunft.

Jeder Tag ohne Kurbetrieb kostet

Die Gemeinde liegt mit etwa 240.000 Übernachtungen pro Jahr im landesweiten Spitzenfeld hinter Baden, Schwechat, Vösendorf und Krems, über ein Drittel der Nächtigungstaxe von 2,40 Euro pro Gast und Nacht bleibt der Gemeinde. Die Schließung des Moorheilbades und der weiteren Nächtigungsbetriebe schlägt sich also alleine dadurch mit einem Entgang von etwa 16.000 Euro pro Monat nieder, dazu kommen ausbleibende Einnahmen für Partner und Lieferanten, reduzierte Kommunalsteuer der Betriebe (Kurzarbeits-Unterstützung ist davon befreit) und freilich Gelder, die Gäste während ihres Aufenthaltes ausgeben.

„Selbst wenn das Moorheilbad gegen Juli wieder öffnen dürfte, wäre ein Start in Vollbesetzung unrealistisch“, sagt Bürgermeisterin und Landtags-Abgeordnete Margit Göll (ÖVP). Aber: „Es wäre ein Signal an die Beschäftigten und die Bevölkerung. Ich habe das beim Einkauf in Gmünd erlebt – diese Freude und positive Stimmung, weil Geschäfte wieder öffnen durften. Keiner bleibt gerne zuhause.“

Projekte bleiben aufrecht

Ein Stillstand sei nicht zu akzeptieren, geht Göll in die Offensive: Man halte an geplanten Projekten wie Schul-Sanierung oder Breitband fest, habe am Gemeindeamt und Bauhof immer weiter gearbeitet. So wurde die Parkfläche vor dem Motorikpark am Fuße des Nebelstein erweitert, um angestaute Engpässe zu beheben (Kosten: 5.500 Euro).

Der Trend zu Urlaub in Österreich

kann auch für unsere Gemeinde heuer zusätzliche Impulse bringen“, ist Margit Göll zuversichtlich. Die Nebelsteinhütte inmitten des neu inszenierten Erlebnis-Wanderweges ist startklar für die Saison. In der Café-Pension Kristall von Erwin Weber in Hirschenwies wurde ein Online- Tool zum Konfigurieren von Mittagessen, Kaffeejause oder Jausensackerl für bereits mehr werdende Wanderer (mit oder ohne Nebelstein-Rucksack) eingerichtet, Hauszustellungen erfolgen im urigen Oldie-Bus.

„Kristallium“ lädt wieder ein

In der ans Café Kristall angeschlossenen Glas-Erlebniswelt „Kristallium“ dürfen indes bereits erste Gäste empfangen werden. Abhol- bzw. Lieferservices bieten etwa auch Gasthaus zur Holzmühle, Waldpension Nebelstein, Landgasthof Binder, Kirchenwirt und Gasthof Nordwald an.