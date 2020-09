Motorradlenker kollidierte mit Reh .

Ein besonderer Schutzengel dürfte am Sozius eines Motorradlenkers aus St. Martin im Mühlkreis am 15. September mitgefahren sein: Er kollidierte bei St. Martin im Waldviertel mit einem Reh, kam zu Sturz und überstand diesen Unfall lediglich mit einer Brandwunde am Hintern.