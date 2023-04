Filmpremiere in Alt-Nagelberg: Erinnerungen an Ausflug zur Route 66

Im Oktober 2022 bereiste eine Abordnung der Motorsportfreunde Brand-Finsternau wie berichtet die legendäre Route 66 in den Vereinigten Staaten. Nach wiederholten Anfragen um Reiseberichte war es nun so weit: Unter dem Titel „USA Roadtrip: Mit dem Motorrad auf der Route 66, von Chicago nach Los Angeles!“ fand am Samstagabend eine Filmvorführung im Kulturhaus Alt-Nagelberg statt. Das Interesse spiegelte sich auch hier wider: Mehr als 260 Gäste folgen der Einladung.

Die „Mutter aller amerikanischen Straßen“ steht für Freiheit, Abenteuer und den „American Way of Life“. Um dieses für viele nur aus Filmen bekannte Freiheitsgefühl erleben zu können, wurden von Obmann Christian Hofhansl, Günther Weisgrab, Günther Müller, Rudolf Sautner, Ewald Schindl und Thomas Anibas Harley Davidson-Motorräder ausgeliehen und über 4.600km von Chicago bis Los Angeles zurückgelegt.

Bei der Filmpräsentation im Kulturhaus Alt-Nagelberg: Rudolf Sautner, Bürgermeister Georg Einzinger, Obmann Christian Hofhansl, Günther Weisgrab, Günther Müller und Thomas Anibas (von links). Foto: Christine Deutsch

Ein halbes Jahr, viele Stunden der Durchsicht von Fotos und Videos später, konnten die Motorsportfreunde die finale Version ihres Films präsentieren. Den Großteil der Arbeit für Schnitt, Interviews und Vertonung hatte dabei Patrick Butschell geleistet. Die Besucher wurden bei den Erzählungen am Samstag mitgerissen und waren begeistert. Den gemütlichen Ausklang gab es im Klubhaus in Brand - aufgrund des tollen Feedbacks soll die Präsentation des Reiseberichtes zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden.

