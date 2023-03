Motten „Blick nach vorn“: Programm für 22. Sommerakademie steht fest

Lesezeit: 3 Min FD Franz Dangl

Alf Krauliz und sein Team halten für Besucher die Türen offen. Foto: Franz Dangl

U nter dem Motto „Blick nach vorn“ geht heuer die 22. Sommerakademie unter der Regie von Alf Krauliz in Motten (Gemeinde Heidenreichstein) in der Zeit vom 6. Mai bis 10. September über die Bühne. Geboten wird ein abwechslungsreiches, kreatives Angebot an Seminaren und Veranstaltungen.