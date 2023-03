Sportliche Gmünder Unternehmerinnen

Zu einem „sportlichen“ Frau in der Wirtschaft Frühstück bei Mrs. Sporty in Gmünd lud Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber ein. Romana Schlosser und Sonja Rieder zeigten den Unternehmerinnen, wie frau vor Ort ihren Körper wieder in Form bringen kann. Die Unternehmerinnen waren begeistert und probierten einige Übungen gleich aus. Schlosser und Rieder hatten auch ein gesundes Frühstück inklusive selbst gebackenem Brot zubereitet, bei dem sich die Frauen anschließend rege austauschten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.