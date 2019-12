Acht Floriani rückten aus. Am Brandort schlugen aus drei Containern Flammen. Ein Bewohner versuchte bereits, diese zu löschen. Die Feuerwehrmitglieder gingen mit einem Hochdruckrohr in Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern, was auch gelang. Nach dem raschen Ablöschen des Brandes erfolgte die Abkühlung der deutlich erhitzten Fassade, gleichzeitig dazu wurde der Müll zerteilt und Glutnester nachgelöscht. Dazu mussten sich die Floriani mit schwerem Atemschutz ausrüsten.

„Leider werden Müllcontainer immer wieder dicht an die Hauswand gestellt, was natürlich eine Brandausbreitung auf die Fassade begünstigt. Bei diesem Objekt hat es zum Glück keine leicht brennbaren Fassadenbestandteile gegeben, sonst hätte der Brand auf den Dachstuhl und somit das gesamte Gebäude übergreifen können“, meinte Kommandant Michael Böhm nach dem Einsatz. Die Brandursache steht noch nicht fest.