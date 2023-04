Klezmer & Shakespeare: Litschauer Festivals präsentieren Programm

Das Programm für das 17. Schrammel.Klang.Festival (von 7. bis 16. Juli) und das auch von Zeno Stanek organisierte Theaterfestival „Hin & Weg“ (von 11. bis 20. August) steht.

Am ersten Wochenende des Schrammel.Klang gibt es ein Klezmer-Special: Den Auftakt macht „Mandys Mischpoche“ bei der Samstags-Matinee, wo in vielen Sprachen – jiddisch, sephardisch, kroatisch, bosnisch, türkisch, griechisch – Wienerlieder und Klezmerstücke dargeboten werden. Auch das „Pleyte Trio“ wird am Schrammel.Pfad jiddische Klang-Poesie entfalten und damit auf das „Vienna Klezmore Orchestra“ überleiten. Dazwischen eingebettet: Karl Markovics mit „Tiere alles Tiere“ – Geschichten rund um die Tierwelt im musikalischen Dialog mit den Neuen Wiener Concert Schrammeln. Die „Divinerinnen“, die sich den „göttlichen Melodien“ der Wiener Musik verschrieben haben, spielen zur Eröffnung. Besonderes Highlight des heurigen Programms: das Beste aus der „Proletenpassion“ von zwei Mitgliedern der legendären Band „Die Schmetterlinge“, Beatrix Neundlinger und Georg Herrnstadt.

Am 14. Juli wird das „Trio Lepschi Quintett“ erstmals auf der Bühne des Herrenseetheaters zu hören sein. Am 15. Juli stimmen sich die Neuen Wiener Concert Schrammeln zusammen mit Ernst Molden auf den Jubilar, Peter Havlicek, ein. Die beliebte Nachtwanderung durch das nächtliche Litschau findet am 15. Juli ab 23.30 Uhr statt und schließt mit einem Konzert von den „KK-Strings“ ab. Der „verweilende Künstler“ des heurigen Festivals ist der vielseitige Manuel Horak.

Zwischen den Festival-Wochenenden finden Workshops rund um die Musikschaffenden Peter Havlicek, Traude Holzer, Rudi Koschelu, Heinz Ditsch, Peter Uhler sowie Walther Soyka statt. Auch den Kinder-Musiktheater-Workshop gibt es wieder. Und der „Schrammel.Express“ dampft am 9. Juli von Gmünd nach Litschau.

Von Shakespeare zur Dummheit

Das Theaterfestival „Hin & Weg“ startet heuer in seine 6. Saison und befasst sich mit den Themen „Shakespeare“ und „Dummheit“. Stanek kündigt 100 Veranstaltungen in und um die Stadt Litschau an. Gespielt wird wieder an außergewöhnlichen Orten, im Herrenseetheater, im „Brauhausstadl“ und im neuen Veranstaltungs- und Probenhaus „Moment“.

So ist etwa das Wiener Schubert Theater heuer mit „Shakespeare im Blut“, einer Best-of-Shakespeare Zusammenstellung mit dabei, auch wie in Kooperation mit Rebekah Wild in „Tilda Eulenspiel“ ein Kurztheater für jeweils einen Gast als (feministische) Hommage an Till Eulenspiegel.

Das Herminentheater in Kooperation mit dem „TAG“ zeigt „Ein bescheidenerer Vorschlag“, das 2022 mit dem Nestroy als beste Off-Produktion ausgezeichnet wurde. Die Uraufführung „(GEHÄUSE) graben“ geht der Frage „Wie kommt der See in die nördlichste Stadt Österreichs?“ in Etappen nach. Und: 2023 gibt es erstmals die Option, im Package vorausgewählte Abfolgen von Theaterproduktionen oder „Theater.Pfade“ auszuwählen.

