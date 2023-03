Cover Duo Hitmaschin im Espresso und Music

Seit längerem ist im Espresso & Music in Gmünd ein Musikabend mit Gabi Stattler geplant. Nach ihrer Erkrankung wurde bereits am Mittwoch vor 14 Tagen improvisiert: Die Wood Quarter three waren bereit, den Abend zu gestalten.

Auch der aktuelle Musikabend wurde durch den spontanen Einsatz von Lisa Moser und Markus Wirtl als Duo, gerettet. Die Gäste waren trotz erheblich Lautstärke vom Programm der beiden Musiker begeistert und dankten mit langem, kräftigem Applaus. Die Besucher des Espresso freuen sich schon auf den 15. März, an dem das nächste Musikevent stattfindet.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.