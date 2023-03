Walter Pucher im Espresso & Music

Der in Wien lebende Walter Pucher ist vielen Gitarristen ein Begriff. Er trat am 15. März im Espresso & Music in Gmünd auf. Ursprünglich stammt der Gitarrenvirtuose aus Kärnten, wo er bereits als Kind Interesse für Musik zeigte. Es scheint, als sei er mit der Gitarre in der Hand geboren worden.

Pucher erklärte, dass es für seine Darbietungen keine spezielle Musikbezeichnung gebe, wobei die Wurzeln seines Stils im Mississippi-Delta zu finden sind. In Anlehnung an den typischen Wiener-Blues, der jedoch sehr rhythmisch gespielt wird, sowie mit speziellem Dialekt in den eigenen Liedertexten bringt Pucher seine eigenen Interpretationen zu Gehör.

Die Gäste waren sehr angetan und dankten dem Musiker mit reichlich Applaus. Nun freut man sich bereits auf den 5. April, an dem die Gmünder Band „HaLiBo“ für musikalische Unterhaltung sorgen wird.

