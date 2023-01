Mit Schmetterlingen in den Ohren ins neue Jahr in Gmünd

Was für ein Start ins Jahr – auch wenn es schon der 12. Jänner war, an dem die Academia Allegro Vivo zu Kinderkonzert und Neujahrskonzert in die Herz-Jesu-Kirche Gmünd eingeladen hatte. Für das Orchester war es immerhin das erste Konzert 2023.

Konzentriert machten die Kinder bei der Tick-Tack Polka mit. Foto: Brigitte Kögler

Passend, dass es der künstlerische Leiter Vahid Khadem-Missagh unter das Motto der Verwandlung gestellt hat. Ist der Jahreswechsel doch oft ein Anlass für Veränderungen. Obwohl an dieser Stelle der Eröffnung viele Besucher schmunzeln mussten. „Welche Neujahrsvorsätze haben Sie heuer schon verworfen?“, fragte Khadem-Missagh. Kurz davor ließ er Rossinis Ouvertüre zur Oper „Der Barbier von Sevilla“ als musikalische Begrüßung des Streichorchesters erklingen.

Künstler-Quadrille: Das Publikum durfte mitraten

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer dankte Pater Georg Kaps, die Kirche zum Konzertsaal verwandeln zu lassen, und begrüßte unter anderem Baumeister Franz Graf mit Gattin Almuth als langjährige Unterstützer von Allegro Vivo. Natürliches Sinnbild für die Verwandlung war jene von der Raupe zum Schmetterling. Das wurde musikalisch umgesetzt, etwa durch Johann Strauss Polka Mazur „Le Papillon“, den Walzer „Schmetterlinge“ von Josef Lanner oder Joseph Hellmesbergers „Les Papillons“. „Sein größter Hit ist es zurecht“, sagte Khadem-Missagh über Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, aus dem es ein Allegro aus dem Winter zu hören gab.

Bei der „Künstler-Quadrille“ von Johann Strauss ließ er das Publikum mitraten: „Wie viele Komponisten sind es und welche?“ Die Anzahl ließ sich leichter erkennen, bei den Namen musste der Dirigent aushelfen. Das offizielle Programm des Neujahrskonzertes klang mit Jacques Offenbachs Orpheus-Ouvertüre aus.

Am Nachmittag gab die Academia ein Mitmachkonzert für Kinder. Nikolaus Straka erzählte die allseits bekannte Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt, die vor ihrer Verpuppung so einiges vertilgt – unter anderem ein Notenblatt. Den humorvollen Erklärungen, was auf einem solchen Blatt alles zu finden ist und wie diese Elemente zur wunderbaren Melodie verschmelzen, lauschten die jungen Besucher aufmerksam. Einige kannten sich bereits erstaunlich gut aus – Antwort aus Kindermund auf Strakas Frage, was „forte“ bedeutet: „Vollgas!“ Für „Schmetterlinge in den Ohren“ sorgten die Musiker, die mit Auszügen aus dem Programm ihres Neujahrskonzerts begeisterten.

Kleine Bewegungseinlagen zur Musik wärmten auf und hielten die Stimmung locker, Dirigent Khadem-Missagh verblüffte als Zauberer. Nach dem Konzert hatten die Kinder wieder die Möglichkeit, einzelne Streichinstrumente auszuprobieren, wovon sie eifrig Gebrauch machten – für Musikernachwuchs scheint gesorgt.

