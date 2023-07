Litschau: Peter Ratzenbeck spielte im Kulturbahnhof

Was für ein erfreulicher Abend für die Musik - der Ausnahmekönner Peter Ratzenbeck besuchte vergangenen Freitagabend, wie schon so oft, den Kulturbahnhof in Litschau und servierte dem begeisterten Publikum eine Flut von musikalischen Leckerbissen. Bedingt durch seine Interpretationen wurden etwa Ohrwürmer wie das „Hobellied“ oder das „Harry Lime Thema“ zu kostbaren Augenblicken, aber er brachte auch zahlreiche alte wie auch ganz neue Lieder aus seinem schier unerschöpflichen Repertoire mit.

Außerdem gab es auch wieder ein paar Lieder von Überraschungsgast Hans Peter Stiedl, der gemeinsam mit Peter Ratzenbeck seinen gefühlvollen Song „Nix is so stü" sang. Es war ein erinnerungswürdiges Konzert und wird wohl zur Freude der Besucher nicht das letzte von Peter Ratzenbeck in Litschau gewesen sein.