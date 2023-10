Duo Grübl meets Klezma-Buam: Musikevent in Großschönau

Ein besonderes Konzert mit dem vielversprechenden Titel „Duo Grübl meets Klezma-Buam“ fand am 14. Oktober im Kulturstadel Großschönau statt. Die Brüder Herbert und Stefan Grübl – das „Duo Grübl“ – luden die Brüder Christian und Gerald Hofbauer als Gäste zu einem gemeinsamen Auftritt ein.

Vielfältiger musikalischer Abend. Das Duo Grübl veranstaltet alljährlich ein Konzert in Großschönau. Herbert Grübl sowie Christian und Gerald Hofbauer bilden gemeinsam das Klarinettentrio „Klezma-Buam“. So gab es an diesem Abend ganz unterschiedliche Besetzungen und Stile zu hören, von Solostücken über Werken für Euphonium und Klavier oder Klarinettentrios bis hin zu einem Stück für Saxophon, Posaune und Klavier sowie mehreren Darbietungen in Quartettbesetzung.

Der stilistische Bogen spannte sich von Mozart und Beethoven über Johann Strauß, Rachmaninov, Reger und Bernstein bis hin zu traditioneller Klezmer Musik, modernen und jazzigen Klängen oder sogar Musik aus Videospielen. Der Saal war gut gefüllt und das begeisterte Publikum wurde mit zwei Zugaben belohnt.