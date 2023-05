Premiere für Orchester: Beeindruckendes Konzert in Heinrichs

An diesem Abend zeigten die jungen Musikschüler eindrucksvoll ihr Können. Das Jugendorchester präsentierte etwa „Smoke on the Water“ oder die „Starflight Fanfare“, während die Bläserklasse der Volksschule Unserfrau mit einem „Yamaha-Medley“ das zahlreich erschienene Publikum begeisterte. Stolz waren auch die Lehrer Anita Wenigwieser, Klemens Forstner, Johannes Rauch und Reinhard Bauer.

