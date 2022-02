Projektmanagerin für Schloss Weitra: Tätigkeit ist beendet

Nach drei Jahren beendete Amelie Zlocha mit Ende Jänner ihre Arbeit als „Projektmanagerin auf Zeit“ im Schloss Weitra. Ihre Agenden übernimmt vorerst Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser, die als Obfrau des Kulturvereines Schloss Weitra eng mit dem Schloss verbunden ist.

„Ich freue mich sehr über die vielen Weiterentwicklungen auf Schloss Weitra, wie etwa die neue ‚Erlebniswelt Bier‘ oder die großartige Zusammenarbeit mit der Stadt Weitra im vorjährigen Jubiläumsjahr. Es wurden richtig große Schritte gesetzt“, betont Zlocha, die 2019 nach Weitra gekommen ist und „auf Zeit“ das Projektmanagement für das Schloss Weitra übernommen hat.

Diese Zeit ist nun abgelaufen. Amelie Zlocha zieht eine erfolgreiche Bilanz: „Es war von Anfang an klar, dass meine Arbeit in Weitra vor allem eine Entwicklungsarbeit sein wird. Und hier hat sich enorm viel entwickelt. Im dritten Jahr meiner Tätigkeit, dem Jubiläumsjahr von Weitra, hat es ein enormes Ergebnis aufgetan“, meint Zlocha: „An diesem Erfolg und was alles geschaffen worden ist, daran haben viele aktiv mitgewirkt. Es ist großartig, wie viele Personen ehrenamtlich in Weitra wirken. Ich bin gespannt, wie sich Weitra in Zukunft weiterentwickeln wird.“

Persönlich habe Amelie Zlocha auch von ihrer Tätigkeit profitiert: „Ich habe vor allem gelernt, mit Feingefühl auf die Wünsche und Bedürfnisse aller, die im Schloss und in der Stadt agieren, einzugehen.“ Jetzt werde sie mit der Familie einen Urlaub genießen. „Was dann kommt, ist noch offen. Auf jeden Fall bleibe ich dem Land Niederösterreich im Kultur- und Tourismusbereich erhalten“, sagt Zlocha.

Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) dankt der scheidenden Projektmanagerin: „Wir sind mit der Entwicklung im Schloss Weitra weiter gekommen, dafür danken wir Amelie Zlocha. Uns ist es auch in Zukunft, unser Schloss als touristische Destination weiter zu entwickeln. Daran werden wir intensiv weiterarbeiten.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren