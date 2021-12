Neuer Straßenmeister für Straßenmeisterei Weitra

40 Jahre lang war Karl Erhart bei der Straßenmeisterei Weitra tätig, 29 Jahre davon als Straßenmeister. Mit 1. Dezember trat er seinen Ruhestand an. Ihm folgt jetzt Andreas Blauensteiner, der zuletzt als Betriebsleiter der Straßenmeisterei Zwettl fungiert hat.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Im Bereich der Straßenmeisterei Weitra liegen ja mit der B41 und der B38 die Hauptachsen in Richtung Oberösterreich und das mit 500 bis 1.000 Höhenmeter“, betont Andreas Blauensteiner, der mit Gattin und den zwei Kindern in der Gemeinde Rappottenstein wohnt. Er steht nun der Straßenmeisterei Weitra mit 45 Mitarbeitern vor, die rund 250 Straßenkilometer zu betreuen haben.

Der 47-Jährige startete 2002 den Landesdienst und war unter anderem an der Straßenbahnmeisterei Alland tätig. Als Betriebsleiter bzw. Straßenmeister-Stellvertreter fungierte er 13 Jahre lang bei der Straßenmeisterei Waidhofen, 2019 wechselte er in dieser Funktion zur Straßenmeisterei Zwettl, die er jetzt in Richtung Weitra verlassen hat. „Man kann schon sagen, dass ich mich immer mehr meinem Wohnort nähere“, lacht Blauensteiner, der mit Franz Schneider, dem langjährigen Betriebsleiter der Straßenmeisterei Weitra, einen Stellvertreter an seiner Seite hat, der das Einsatzgebiet wie seine Westentasche kennt.

Durch den Wechsel nach Weitra gab es auch bei den Straßenmeistereien Waidhofen und Zwettl Rochaden: Von der Straßenmeisterei Waidhofen wechselt Betriebsleiter Robert Koppensteiner nach Zwettl und folgt dort Andreas Blauensteiner nach. In Waidhofen übernimmt diese Funktion Matthias Ruß.